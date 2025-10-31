Liga de Mayores: este viernes comienza la última fecha

Este viernes por la noche se pondrá en marcha la última fecha correspondiente a la Liga Provincial de Mayores de Básquet. En Paraná habrá tres partidos correspondientes a la Zona 2, mientras que el restante se disputará en Santa Elena; todo a partir de las 21.30. También habrá juego por la Zona 4 con equipos ejerciendo su localía en Concepción del Uruguay, Urdinarrain, Gualeguay y Rosario del Tala.

En la Zona 2, Urquiza de Santa Elena intentará concluir la fase regular de forma invicta en cancha del Club Estudiantes de Paraná. Los santaelenenses lideran con récord 13-0 y desde hace varias fechas saben que concluirán en esa posición; mientras que el Albinegro (9-4) aspira a terminar como escolta.

El mismo objetivo persigue Recreativo (9-4), que recibirá a Talleres con el afán de ser segundo. Los duelos restantes serán entre Quique (7-6) y Paracao (4-9) y Progreso (2-11) e Independiente de La Paz (3-10).

En la Zona 4, en tanto, el que buscará terminar invicto es Regatas de Concepción del Uruguay, que tiene récord 13-0 y en la última fecha recibirá al colista, Juventud Unida, que todavía no pudo ganar.

El segundo es Peñarol, que sabe que terminará en esa posición y cerrará la fase regular ante Bancario de Gualeguay (4-9). La lucha por el tercer lugar será entre BH y Zaninetti, ambos con récord 7-6, que se enfrentarán entre sí. El duelo restante por esta zona lo llevarán a cabo Luis Luciano (6-7) y Atlético Tala (6-7).

Fixture | Liga Provincial de Mayores | Fecha 14

-Zona 1:

Domingo 2/11 | Desde las 20:

Sarmiento - Ciclista.

Olimpia - Ferrocarril (San Salvador).

Echagüe - Sionista.

Sportivo - Parque.



-Zona 2:

Viernes 31/10 | Desde las 21.30:

Quique - Paracao.

Estudiantes (Paraná) - Urquiza.

Recreativo - Talleres.

Progreso - Independiente.



-Zona 3:

Domingo 2/11:

20: Social Federación - Santa Rosa.

20: La Armonía - Capuchinos.

20: Vélez Sarsfield - Estudiantes (Concordia).

21: Ferrocarril (Concordia) - San José.



-Zona 4:Viernes 31/10 | Desde las 21.30:

Regatas - Juventud Unida.

Luis Luciano - Atlético Tala.

BH - Zaninetti.

Peñarol - Bancario.