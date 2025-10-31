Este viernes, los autos del TC recorrerán las calles de Paraná

El Parque Urquiza de Paraná será el punto cúlmine del paseo de los autos del TC.

Continúa la actividad correspondiente a la visita del Turismo Carretera a la ciudad de Paraná en el marco de la decimotercera fecha de la competencia (tercera de la Copa de Oro). Las calles de Paraná vivirán una jornada especial con el paso de los vehículos de la categoría y la posterior realización de una conferencia de prensa.

Inicialmente, los autos del TC se mezclarán con el tránsito de Paraná en una actividad única que tiene por objetivo acercar los vehículos de competencia al público en general.

Luego, a las 17.30, los pilotos paranaenses Mariano Werner y Agustín Martínez, acompañados por Rodrigo Lugón y Gaspar Chansard, estarán frente a la estación de servicio Shell que se ubica en Avenida Laurencena al 98. Allí compartirán unos instantes con los fanáticos.

Una hora después, a las 18.30, saldrán desde ese punto hacia el Parque Urquiza, hasta llegar a la parte alta de la barranca, sitio en el que está el monumento al General Justo José de Urquiza. Será puntualmente en la intersección de Alameda de la Federación y Enrique Berduc.

Durante la caravana se sumarán los pilotos Norberto Fontana y Juan Benvenuti, que se quedarán para el cierre de las actividades. Todo culminará a las 19.30, con el inicio de la conferencia de prensa que contará con la presencia de autoridades locales y organizadores del evento.

Actividad deportiva

Para la actividad deportiva hay que esperar al sábado. A partir de las 11.05 se desarrollará el primer entrenamiento y el segundo tendrá lugar a las 13.20. La Clasificación, en tanto, se desarrollará a las 16.03.