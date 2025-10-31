TFRA: Unión de Crespo y Sportivo Urquiza dan inicio a la fecha 2

En el Estadio Mundialista 25 de Agosto, Unión de Crespo recibirá este viernes a Sportivo Urquiza. El partido comenzará a las 20.30 y dará inicio a la segunda fecha para los equipos entrerrianos que participan del Torneo Federal Regional Amateur (TFRA). El duelo no tendrá presencia de público visitante.

Ambos planteles se armaron para disputar este certamen con el fin de dar pelea hasta la instancia a la que puedan permitirse llegar. En ese contexto, el Cervecero llega como candidato luego de ganar la difícil Liga de Fútbol del Paraná Campaña tras imponerse a Cañadita Central de Seguí en la definición.

Sportivo ya jugó por este certamen. En la fecha inaugural, cuando el Verde quedó libre, la V Azulada empató 1-1 con Neuquen, último subcampeón del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol. Los de Paraná vienen con rodaje y esperan aprovechar eso en el enfrentamiento de esta noche.

La actividad entre estos dos equipos se limita a la disputa de la Zona 1, en la que el Pingüino quedará libre por esta segunda jornada. Los demás partidos protagonizados por equipos entrerrianos en la Región Litoral Sur del TFRA tendrán lugar el domingo.

Fixture | Torneo Federal Regional Amateur | Región Litoral Sur | Fecha 2

-Zona 1:

Viernes 31/10 | Desde las 20.30:

Unión (Crespo) - Sportivo Urquiza.

Libre: Neuquen.



-Zona 2:

Domingo 2/11 | Desde las 17:

Atlético Paraná - Atlético María Grande.

Libre: Cultural Aranguren.



-Zona 3:

Domingo 2/11:

16.30: Parque Sur - Atlético Villa Elisa.

18: Unión y Fraternidad - Juventud Unida.



-Zona 4:

Domingo 2/11 | Desde las 19:

Lanús - Recreativo San Jorge.

Libre: Social y Deportivo Achirense.



-Zona 5:

Domingo 2/11 | Desde las 16.30:

Defensores de Pronunciamiento - Defensores de Barrio Nébel.

Libre: Libertad.