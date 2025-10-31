Argentina no pudo en el clásico ante Brasil y cayó por el “4 Naciones”

Argentina fue por delante buena parte del juego, pero acabó perdiendo con Brasil.

Este jueves por la noche, la selección argentina de hándbol masculino enfrentó a Brasil en el marco de su segunda presentación por el “4 Naciones” que se disputa en la ciudad de Buenos Aires. El partido se llevó adelante en La Casa del Handball y contó con el arbitraje de Mariana García y María Paolantoni.

Los dirigidos por Rodolfo Jung dominaron gran parte del juego e incluso se retiraron al descanso ganando por 15-13, pero Brasil remontó sobre el cierre y desde ahí fueron golpe por golpe aunque no se pudo evitar el triunfo brasileño por 30-29 en un auténtico partidazo.

Los más destacados entre Los Gladiadores fueron Facundo Cangiani y Lautaro Robledo, autores ambos de seis tantos en la caída Albiceleste. En Brasil se destacó Hugo Monte, que anotó ocho goles en el triunfo de su equipo.

Para este partido, Jung eligió de arranque a: Juan Bar, Facundo Cangiani, Julián Souto Cueto, Diego Simonet, Martín Jung, Pedro Martínez y Federico Giménez.

En el desarrollo del juego también ingresaron Lautaro Robledo, Lucas Moscariello, Juan Saco, Gerardo Gorriti, Juan Gull, Francisco Colombo, Nicolás Bono, Nicolás Rodríguez y Agustín Forlino.

A Argentina le queda un partido más por la fase inicial de este certamen. A partir de las 21.30 de este viernes enfrentará a Chile, que viene de ganarle a México por 36-21 en su última presentación. Brasil, por su parte, será rival de México desde las 19.30.

Fixture y resultados | 4 Naciones

-Miércoles 29/10:

Brasil 38-28 Chile.

México 18-39 Argentina.



-Jueves 30/10:

México 21-36 Chile.

Argentina 29-30 Brasil.



-Viernes 31/10:

19.30: Brasil - México.

21.30: Chile - Argentina.