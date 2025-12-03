El Gobierno captó más de USD 700 millones con la privatización de las hidroeléctricas del Comahue

El gobierno de Javier Milei se aseguró ingresos por más de USD 706 millones por la privatización de las cuatro represas del Comahue, en las provincias de Neuquén y Río Negro. El monto corresponde a las ofertas finales presentadas para los complejos Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que proyectaba recaudar USD 500 millones por los cuatro complejos, al considerar las privatizaciones como una fuente clave de ingreso de divisas, en medio de la discusión por la acumulación de reservas internacionales. El viernes de la semana pasado se había llevado a cabo la apertura de las ofertas económicas para las centrales.

Los puntajes más altos fueron obtenidos en su mayoría por operadores locales, desplazando la presencia de grupos multinacionales extranjeros. Solo en la concesión de Cerros Colorados hubo una nueva instancia para que las empresas mejoren sus ofertas, proceso que finalizó en las últimas horas. Según datos de la Secretaría de Energía, el proceso de adjudicación para la gestión privada de las hidroeléctricas alcanzó un resultado total de USD 706.885.298,49 para el Estado nacional.

“Este monto refleja una valorización significativa de activos estratégicos y confirma la confianza del sector privado en el marco institucional argentino, en un proceso desarrollado con reglas claras, transparencia y seguridad jurídica. La participación de ocho empresas y la competencia sostenida durante todas las etapas ratifican el interés del sector privado en operar y modernizar uno de los complejos hidroeléctricos más relevantes del país”, destacaron desde Energía. Para el complejo Cerros Colorados, el pliego estipulaba que, si la diferencia entre las dos principales propuestas no alcanzaba el 10%, debía realizarse una nueva ronda de ofertas.

Por ese motivo, Edison Inversiones y BML Inversora fueron convocadas a presentar propuestas mejoradas. En esta instancia, la primera presentó la oferta más elevada, lo que permitió encaminar el proceso hacia la etapa final de adjudicación. Desde la cartera energética destacaron que concluida esta fase, el proceso de privatización de las represas del Comahue avanza hacia la definición de adjudicatarios y la transición operativa, que prevén completar antes de fin de año.

El Grupo MSU informó que su unidad de energías renovables, MSU Green Energy (BML), obtuvo las mejores ofertas para las concesiones de los complejos hidroeléctricos El Chocón-Arroyito. Central Puerto continuará al frente de Piedra del Águila, al renovar su concesión, mientras que el Grupo Edison resultó adjudicatario de Alicurá y Cerros Colorados. MSU Green Energy señaló que El Chocón-Arroyito es uno de los activos energéticos más importantes del país. Ubicado sobre el río Limay, en la región del Comahue, Neuquén, el complejo dispone de una capacidad instalada de 1.418 MW. La propuesta de la compañía para esta concesión incluye una inversión inicial de USD 235,7 millones y un compromiso adicional de USD 230 millones para obras de renovación de infraestructura en los próximos años.

“Estamos muy orgullosos del paso que acabamos de dar. Es un hito en la estrategia de crecimiento del Grupo MSU y nos posiciona entre los principales generadores de energía renovable del país. Con este tipo de inversiones, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de la Argentina a largo plazo”, expresó Manuel Santos Uribelarrea, fundador y CEO del Grupo MSU. Y sumó: “La incorporación de estos complejos refuerza nuestro rol como proveedor estratégico de energía para las industrias argentinas y nos permite abastecer a clientes actuales y futuros, impulsando una matriz más sólida para el país”.

Según lo anunciado por la Secretaría de Energía, los nuevos concesionarios deberán realizar todas las inversiones, obras y adecuaciones de infraestructura requeridas para asegurar la operación segura, eficiente y sostenible de los complejos hidroeléctricos, conforme a lo estipulado en el pliego. La central Alicurá, con una capacidad instalada de 1.000 megavatios, recibió la oferta más elevada de Edison Inversiones, que propuso USD 162 millones por la concesión.

Actualmente, la filial argentina de AES, empresa estadounidense que gestiona la represa, presentó una propuesta de USD 130 millones para renovar la operación. En el caso de Piedra del Águila, con una potencia de 1.400 megavatios, Central Puerto resultó el principal oferente, con una propuesta de USD 245 millones, lo que permitiría que la central siga bajo la administración de su operador tradicional.

Para el complejo Cerros Colorados (Planicie Banderita), con una capacidad de 450 megavatios, BML Inversora presentó la oferta más alta, por USD 41,7 millones. Desde el mes pasado, esta compañía ya operaba la central luego de adquirir la gestión a Aconcagua Energía, que la asumió tras el retiro de Orazul, la histórica operadora estadounidense del complejo.

Sin embargo, terminó quedando en manos de Edison. Las centrales hidroeléctricas del Comahue suman una potencia instalada cercana a los 4.170 megavatios, equivalente al 10%–15% de la matriz energética nacional. Este año vencerán las concesiones de otras quince represas de menor tamaño, que podrían seguir el proceso de privatización iniciado en Comahue.

