Milei firmará la convocatoria a sesiones extraordinarias para este mes en el Congreso

El presidente Javier Milei firmará este viernes el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. En ese período, que se extenderá entre el 10 y el 31 de diciembre, el Gobierno buscará tratar el Presupuesto 2026 junto a Inocencia fiscal; y reformas centrales para el oficialismo como: la laboral, la tributaria y la actualización del Código Penal.

Mientras que respecto de los cambios en el régimen laboral se espera tener al menos media sanción al término de diciembre, las reformas tributaria y penal quedarían para un eventual convocatoria a sesiones en febrero. Incluso, podrían seguirse discutiendo durante el período ordinario.

El llamado de este viernes se oficializará en la publicación del martes del Boletín Oficial. En el gobierno libertario contemplan la extensión del período de sesiones extraordinarias para febrero, cuando se daría un nuevo tramo para abordar otras iniciativas antes la apertura del año legislativo el 1° de marzo.

Se espera que el martes, en tanto, se conozca el proyecto de reforma laboral, que está terminado, pero bajo revisión de los últimos detalles.

Lo tienen en sus manos el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora y jefa del bloque del oficialismo en la Cámara alta, Patricia Bullrich. Tres de las personas más cercanas a la cúpula del poder libertario encabezado por el mandatario y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La convocatoria se formalizará en vistas a la voluntad del Poder Ejecutivo de tratar en tiempo extra puntos considerados centrales para el funcionamiento de su administración y por cuyos avales comenzó a trabajar desde principios de noviembre.

Luego de las elecciones legislativas de octubre, en las que La Libertad Avanza (LLA) se alzó con un contundente triunfo, la dupla encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, se puso a trabajar con los gobernadores para conseguir apoyos parlamentarios.

Esta semana, de hecho, el Gobierno cierra la ronda de encuentros individuales con cada uno de los mandatarios provinciales que apoyaron el Pacto de Mayo y que el pasado 30 de octubre se reunieron en la Casa Rosada con el presidente Milei.

Presidencia

En el Gobierno son muy optimistas con lo que puede suceder con los avales por los que trabajaron y también por los números que ahora tienen en el Congreso y que los convirtieron este miércoles en la primera minoría en la Cámara de Diputados, con 95 bancas.

En línea con lo que mencionaron algunos de los gobernadores, la Casa Rosada buscará dar lugar al tratamiento de la ley de glaciares, con la mira puesta en ampliar las áreas habilitadas de explotación. La iniciativa también se trataría a partir del 10 de diciembre.

El presupuesto 2026, presentado en septiembre pasado, en tanto, es una de las máximas prioridades del Poder Ejecutivo. El último presupuesto aprobado fue el de 2023.

En este período de sesiones extraordinarias, junto al Presupuesto, también se tratará el proyecto de presunción de inocencia fiscal, con la idea de proponer modificaciones en el régimen general y blindar la normativa simplificada del impuesto a las ganancias. El objetivo de la administración mileísta es incrementar el umbral del fraude fiscal y reducir los plazos de prescripción tributaria, según informaron fuentes oficiales.

La reforma del Código Penal es otro de los puntos que el gobierno se trazó como objetivo y lo anunció a comienzos de octubre, pero también quedaría para febrero. El tema es considerado prioritario por la administración mileísta para dar su debate en la Cámara alta, con Bullrich a la cabeza.

La exministra de Seguridad es una de las grandes apuestas del Gobierno para la etapa legislativa que viene y en la que sienten que con su figura lograrán el peso que hasta ahora no tuvieron con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, con quienes las relaciones de la Casa Rosada están completamente rotas.

