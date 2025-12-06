Seis aviones de combate hicieron su viaje inaugural y sobrevolaron la Ciudad de Buenos Aires

Los aviones comprados a Dinamarca partieron de Córdoba y se los pudo ver en el cielo de la Capital exactamente a las 8. Fueron 7 minutos en los que pasaron por la Rosada, el Obelisco y la Costanera. A las 9, el presidente Javier Milei encabezará el acto de presentación.

Los seis F-16 adquiridos a Dinamarca surcaron esta mañana el cielo de la Ciudad de Buenos Aires y mostraron todo su poder supersónico, ante cientos de argentinos que se reunieron para ser testigos de la primera vez que esos aviones surcan el cielo porteño.

Las aeronaves, en formación, aparecieron en vuelo rasante cerca de las 8 de la mañana, desde la zona de la Costanera Norte, atravesaron la Plaza de Mayo, la Avenida 9 de Julio y la Plaza de los dos Congresos.

Cientos de vecinos se reunieron en distintos puntos de la Ciudad, principalmente frente a la Casa Rosada y al Obelisco, para ver surcar los F-16, que estuvieron a unos 600 metros de altura.

Más tarde, a las 9, el presidente Javier Milei recibirá los aviones F-16 y encabezará el acto central en Córdoba. Las actividades, que estaban previstas para el domingo, se adelantaron para este sábado por cuestiones climáticas, según confirmaron a Infobae fuentes oficiales.

La Municipalidad de Las Higueras -cercana a la ciudad de Río Cuarto, Córdoba- confirmó oficialmente que la ceremonia oficial de recepción de los F16 se realizará hoy a partir de las 9 de la mañana y que contará con la presencia de Javier Milei.

La llegada de los primeros cazas F-16 Fighting a la Fuerza Aérea Argentina marca un punto de inflexión en la capacidad operativa del país, con el inicio de las operaciones previsto para enero de 2026 y una entrega escalonada que se completará en 2028.

El Ministerio de Defensa anunció que el público podrá presenciar un vuelo de estas aeronaves sobre la Ciudad de Buenos Aires el domingo, cuando la escuadrilla ingresará al área metropolitana por el Río de la Plata, procedente de Río Cuarto. Por los últimos cambios, ese vuelo inaugural está previsto que se hoy entre las 8 y las 8.45.

El acto oficial de presentación de los F-16 se realizará en el Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, con la presencia de Milei, el ministro de Defensa saliente, Luis Petri, y el entrante, teniente general Carlos Presti, además de altos mandos militares.

La compra a Dinamarca incluyó un total de veinticuatro aviones F-16 A/B Block 15 MLU, modernizados al estándar “Tape 6.5”: 16 monoplazas y ocho biplazas destinados a entrenamiento. Además, la operación contempló la incorporación de armamento, equipamiento de apoyo, cuatro simuladores de vuelo, ocho motores, cascos de última generación y repuestos para cinco años, con una entrega gradual de cuatro aviones por año.

El traslado de los primeros seis aviones comenzó el 28 de noviembre desde Vojens, Dinamarca, con una primera escala en la Base Aérea Zaragoza, en España, y una segunda en la Base Aérea Gando, en las Islas Canarias.

Desde allí, los cazas cruzaron el Atlántico hacia Natal, en el norte de Brasil, con el apoyo de aviones de reabastecimiento en vuelo KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Ayer viernes llegaron a la Argentina.

El traslado y vuelo de los caza F-16 que Argentina compro a Dinamarca

El envío inicial está compuesto por cuatro biplazas F-16BM (matrículas M1004, M1005, M1007 y M1008) y dos monoplazas F-16AM (matrículas M1009 y M1020), acompañados por un Boeing 737 T-99 “Islas Malvinas” y un KC-130H TC-69 para misiones de búsqueda y rescate.

Actualmente, los F-16 son operados por pilotos daneses, mientras que en las cabinas traseras viajan pilotos argentinos, quienes recibirán capacitación específica una vez que las aeronaves lleguen al país.

La operación y mantenimiento de cada avión requiere un equipo multidisciplinario, y la VI Brigada Aérea de Tandil ha sido seleccionada para albergar la formación y capacitación de pilotos y técnicos. En ese lugar se inauguró el Centro de Simulación Táctica F-16 y se avanza en la construcción del Centro de Instrucción Técnica.

Para convertirse en piloto de caza de la Fuerza Aérea Argentina, es necesario aprobar el ingreso a la Escuela de Aviación Militar y completar cuatro años de formación. Los egresados con mérito pueden elegir la especialidad de cazabombardero, requisito para volar el F-16.

Posteriormente, deben trasladarse a la Escuela de Caza en Mendoza y aprobar el Curso de Estandarización de Procedimientos para Aviadores de Combate (CEPAC). Los aspirantes al escalafón de aire deben cumplir requisitos físicos estrictos: una altura mínima superior a 1,64 metros y máxima menor a 1,90 metros, además de contar con una visión perfecta (10/10).

La adquisición de los F-16, avalada por Estados Unidos, representa una modernización significativa para la Fuerza Aérea Argentina, que incorporará 24 aeronaves y tecnología de última generación, con el objetivo de fortalecer la defensa y la capacitación de sus recursos humanos.

Fuente: Infobae.