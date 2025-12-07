Guillermo Michel: “Tenemos que poner arriba de la mesa la producción y el trabajo, los problemas del interior"

El diputado nacional electo por el peronismo entrerriano, Guillermo Michel, habló acerca de la “vergonzosa” sesión de jura del miércoles pasado, se refirió a los primeros pasos de trabajo legislativo que planea en el Congreso nacional y afirmó que buscará que el bloque opositor preste más atención a los problemas del interior del país, en contraposición al “ambacentrismo”. En la entrevista con el programa El Séptimo Día (Radio Plaza), también se refirió a la reforma laboral, del que aún no hay un texto definitivo, y criticó la “obsecuencia” de dirigentes del sector industrial de Entre Ríos ante el gobierno, señalando el aumento del desempleo debido a la apertura de importaciones y las altas tasas.

—¿Cómo arrancará la gestión de este nuevo periodo en la Cámara de Diputados? ¿Cómo se imagina que serán las primeras semanas?

—¿Cómo arranca? Con una imagen patética que dio el Congreso, que dimos, ¿no? Porque yo también soy diputado hacia la ciudadanía, aunque no me puedo hacer responsable de la actitud de otros diputados, pero formo parte del cuerpo. Creo que da vergüenza ajena ver cómo se comportan muchos de los diputados de todos los colores políticos. Así que espero que eso cambie porque la verdad así no se construye un país, así no se construye ninguna propuesta, no se construye una ciudadanía con esas actitudes, esos gestos, chicanas, burlas, gritos. La verdad, sentí vergüenza ajena estando ahí.

—¿Cómo cree que se va a poder legislar en ese contexto? Porque lo que pasó esta semana no fue un hecho aislado, ya se han visto escenas así

—Yo tuve la gran posibilidad de que mis padres me pudieron bancar la facultad, me pudieron bancar mientras estudiaba. Entonces, yo tengo mi profesión, puedo vivir de mi profesión. No tengo el cargo diputado como una forma de vida, en el sentido como otros que lo único que tienen para hacer en su vida es tener un contrato del Estado, pues si no, no pueden mantenerse. Gracias a la suerte que tuve, mis padres me pudieron dar un estudio y me permitieron eso. A pesar de eso, yo decidí iniciar este camino, recorrer toda la provincia porque tengo la vocación y estoy convencido de que el país tiene muchas oportunidades. Pero eso se hace con diálogo, con consenso, buscando acuerdos, estudiando los temas, no faltando respeto, no gritando. Así que, a pesar de lo que te decía, la vergüenza que sentí de esa situación, estoy más convencido que nunca que los que pensamos así tenemos que involucrarnos porque si no lo que queda es lo que está buscando. Yo creo que hay una actitud deliberada del gobierno de Milei de convertir eso en un circo para desprestigiar al Congreso, desprestigiar el análisis de las leyes y poder seguir gobernando de esta forma.

A pesar de la vergüenza ajena que sentí de estar ahí, también te digo que estoy más convencido que nunca que la única forma de cambiar esto desde adentro es poniendo la cara, poniendo el lomo, con convicción, trabajando. Yo voy a ir a trabajar, a estudiar los temas. Yo no me creo el dueño de la verdad, pero cada vez que hablo antes estudio, razono los temas. Si hay algo que no sé, le pregunto a los especialistas y trato de no hacer el papelón. Ahora entiendo cuando la gente decía, "Che, ¿no se dan cuenta lo que están haciendo los políticos ahí a la Cámara?". Viéndolo desde adentro, creo que tiene razón y la gente se queda corta. Es patética la imagen que se da hacia la ciudadanía.

—¿Cómo queda ahora el peronismo hacia el nuevo periodo? Por lo menos en las noticias se leen términos como “canibalismo”, “ruptura”, “crisis”. ¿Es tan así, sobre todo luego de que el oficialismo lograra la primera minoría en Diputados? ¿Cómo observa el panorama en la oposición de aquí en adelante?

—Creo que tiene que ver más con las ganas y las expresiones de deseo de quienes claramente tienen una vocación antiperonista manifiesta. Sí, entiendo que el peronismo está atravesando una situación más compleja, es un dato objetivo de la realidad. Cuando ganó Macri en el 2018 eran 17 gobernadores peronistas, ahora solo hay seis. Creo que tiene que ver también con el recuerdo que hay todavía del gobierno anterior de Alberto Fernández que claramente no se le pudo dar respuesta a la gente, a la ciudadanía, sobre todo con la no recuperación del poder adquisitivo. También estoy convencido que la gente en la última elección votó con una emoción y la emoción era: "No quiero que el lunes se vaya todo al tacho". Yo estoy convencido que los problemas que tiene hoy la Argentina son los mismos que tenía el viernes anterior a las elecciones. Llega el día 15 y ya es fin de mes, a la gente no le alcanza la plata. Hoy estaba hablando con un vecino de la ciudad de Paraná que tiene estación de servicio. Ocho veces aumentó la nafta en el mes de noviembre. Entonces, creo que los problemas de la gente son los mismos. Yo estoy orgulloso del partido político al que pertenezco, el espacio político al que pertenezco. Estoy en esto por vocación, porque creo que las cosas hay que cambiarlas de adentro, hay que poner la cara, hay que hablar, hay que discutir, hay que plantear ideas. Pero creo que también muchas de las columnas que se leen tienen que ver con la expresión de deseo que tienen varios hacia el peronismo.

—Usted viene planteando, a lo largo del año y en el marco de la campaña electoral, de apostar más a la producción en contraposición a lo financiero que quizás representa el gobierno nacional ¿Qué le dicen a usted los sectores productivos de Entre Ríos? Por ejemplo, la Unión Industrial de Entre Ríos está más apostando a las reformas tributaria y laboral, no hablan tanto, por ejemplo, del tema de la apertura de importaciones, las tasas altas, como sí se escucha en otras provincias.

—En particular, sobre todo de la Unión Industrial de Entre Ríos, veo mucha obsecuencia con el gobierno. Porque cuando hablás con ellos en privado te dicen una cosa y en público dicen otra. Lo que veo es mucha obsecuencia, agachar la cabeza y tal vez tener miedo a debatir o a decir en público lo que dicen en privado. No hace falta que ni que yo lo diga cómo están las industrias. Si uno entra a los portales se ve todo el tiempo despidos y suspensiones de trabajo de empresas por la falta de consumo, por la falta de producción. La suba de tasas a un sistema financiero, una apertura indiscriminada de importaciones, a lo que lleva es al desempleo y a la informalidad laboral ¿Qué está ocurriendo en Concepción del Uruguay con la industria agrícola? Más suspensiones y reconfiguraciones. ¿Por qué? Por la apertura indiscriminada de importaciones. Lo mismo ocurrió con Unilever en el parque industrial de Gualeguaychú. El lunes después de las elecciones despidieron 30 personas porque la línea de producción que tenían de un producto, a ese producto lo empezaron a importar de Brasil. Eso es lo que se está viendo. Yo veo a los industriales de Entre Ríos y de todo el país que van a los cócteles, se sacan fotos, todo, pero la realidad muestra que cierran industrias, se pierden puestos de trabajo y los veo desenfocados en otra realidad. Nadie pide una economía cerrada como Cuba o Venezuela. Yo lo que digo es: veamos lo que hace Estados Unidos ¿Qué hace Trump? Defiende la industria americana, al empleo norteamericano y le da un marco razonable al proceso industrial de su país. Bueno, acá vemos todo lo contrario, pero claramente veo falta de convicción para hacer un planteo en público similar al que hacen en privado los industriales.

—Uno de los temas que a todos los trabajadores les preocupa es la reforma laboral ¿Cuál va a ser su posición? ¿Qué viene viendo de lo que va trascendiendo acerca de estas intenciones que tiene el Gobierno?

—En primer lugar, el viernes hicieron correr ya un borrador. A mí me gustaría opinar cuando esté el texto definitivo, porque lo que estamos viendo de este gobierno es que larga siempre globos de ensayo para ver cómo reacciona la sociedad. El último ejemplo fue lo del monotributo. Largaron el globo de ensayo de la eliminación del monotributo que perjudicaba 4,7 millones de argentinos, 170.000 en la provincia de Entre Ríos, y como se comieron una paliza en las redes tuvieron que volver atrás y dejar en standby o en pausa la eliminación del monotributo. Yo creo que con la reforma laboral hay que esperar el texto definitivo para poder opinar. Hay que esperarlo porque si no, lo que hay hasta ahora son globos de ensayo. Yo leí entero el borrador que están haciendo circular. Son más de 100 páginas. Hay cuestiones vinculadas a la reforma estructural de la Ley de Contrato de Trabajo. Hay otro capítulo vinculado a una de las contribuciones que pagan los trabajadores para hacer un fondo de desempleo, para suplir las indemnizaciones. Hay también toda una cuestión vinculada a las renegociaciones colectivas. Pero le vuelvo a decir, yo no puedo ser un opinador de borradores que están dando, porque son globos de ensayo. Quiero opinar cuando esté el texto definitivo.

—¿Cómo observó la medida sancionatoria dentro del peronismo respecto de las personas que enfrentaron al mismo peronismo en las últimas elecciones, el caso de Carolina Gaillard y Carina Domínguez?

—La verdad, perder tiempo en esas cuestiones con situaciones de determinados actores de la política menores que tomaron decisiones totalmente individuales, no tiene ningún sentido ¿Cree que a alguien en Entre Ríos le puede importar la interna al peronismo, la actitud de determinado personaje hoy con los problemas que tiene de desempleo, de que le suben los gastos fijos todo el tiempo? Los argentinos, los entrerrianos no podemos perder un minuto de nuestro tiempo hablando de internas. Eso no le soluciona la vida a la gente, no le cambia la vida a nadie. Lo que resolvió el consejo es una cuestión que ellos. Yo ni siquiera formo parte del Consejo (del PJ), así que la verdad lo vi después y es una decisión que tomaron ellos. Pero le vuelvo a decir, no pierdo ni 30 segundos de mi tiempo viendo eso. Prefiero dedicarme a leer los borradores de reforma laboral, lo que estamos trabajando, la reforma tributaria, hacer un monitoreo, como estamos haciendo, del desempleo y de las empresas que cierran. Ya está. Es una decisión que se tomó. Le vuelvo a decir, no le interesa a nadie eso más que a 100 personas que viven de la política.

—¿Usted considera que puede postularse o aspirar a presidir el bloque del peronismo en la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta los movimientos políticos que hay ahora?

—No, eso ya lo resolvimos la última reunión. Nosotros decidimos mantener las autoridades. Yo creo que Germán Martínez hizo una buena tarea. Sí creo, y esto lo dije en la reunión, por eso lo digo acá, que se tiene que abrir el bloque a ser más receptivo de las propuestas del interior. El peronismo no se puede convertir únicamente en un partido del AMBA que solo le preste atención a los problemas que pasan en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. Tiene que prestarle atención al interior. Yo voy a trabajar en ese sentido, como siempre, dentro del peronismo. El peronismo no le puede dar un triunfo político a Milei al fragmentarse, pero voy a hacer los planteos en voz alta y de cara a la sociedad, como lo vengo haciendo hasta ahora. Hay muchos legisladores del interior con esta misma posición. Siempre de manera constructiva, dentro del peronismo y de cara a la sociedad. No hay nada que ocultar. Los debates hay que darlos, poner los temas arriba de la mesa y discutirlos y hablarlos. Yo estoy convencido que el peronismo tiene que salir de esa posición de ser un partido del AMBA, tiene que abrirse al interior y prestarle atención más a las cuestiones del interior. Nosotros lo hicimos la última elección en Entre Ríos. Fíjese que los candidatos de Oscar Parrilli y de Juan Grabois sacaron 3%, salieron quintos, perdieron con el voto en blanco. En nuestras provincias del centro no hay lugar para esas posiciones extremas que piensan únicamente en las cuestiones chiquitas que le importan a la política y no piensan en la producción, en el trabajo, los temas que realmente le interesan a la gente. Creo que tenemos que poner esa agenda, nosotros desde dentro del bloque, poniendo arriba de la mesa la problemática del interior del país.