Milei viajará a Oslo para participar de la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

En medio de la ofensiva de Estados Unidos contra Maduro, el Presidente partirá esta noche a la capital noruega y ratificará su posición crítica contra la narcodictadura venezolana.

El Presidente Javier Milei partirá la noche de este lunes a Oslo, capital de Noruega, para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, principal referente de la lucha por los derechos humanos en su país y la más importante opositora a la dictadura de Nicolás Maduro.

Tal como había anticipado Infobae, el mandatario argentino decidió asistir al evento que se realizará el próximo 10 de diciembre, ratificando así también su posición geopolítica alineada a la de Donald Trump, que en el último tiempo intensificó su ofensiva contra el régimen chavista.

De acuerdo con lo que precisaron a este medio fuentes oficiales, el líder libertario abordará por la noche un vuelo especial acompañado únicamente por su hermana y secretaria general, Karina Milei.

En el acto se encontrarán también los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; de Paraguay, Santiago Peña; de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, y el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, quien ganó las últimas elecciones, pero no pudo asumir por el fraude a gran escala cometido por Maduro.

Asimismo, asistirán al encuentro varios referentes de la resistencia contra la dictadura, como la abogada Adriana Flores Márquez, directora de la agrupación Comando Venezuela en la Argentina y ex jefa de campaña de Corina Machado.

Para esta jornada, los dirigentes latinos planificaron una serie de actividades cerca del Centro Nobel de la Paz, un antiguo museo situado en el centro de la capital de Noruega, que es la sede de la ceremonia central.

Por caso, varios de ellos se reunirán a partir de las 12 del miércoles (hora noruega) en la Plaza del Ayuntamiento de Oslo, justo frente a este establecimiento, donde se montarán pantallas gigantes que transmitirán videos explicando las atrocidades cometidas por el régimen chavista.

Posteriormente, se realizará la tradicional Marcha de las Antorchas organizada por The Norwegian Venezuelan Justice Alliance, una ONG local que reclama por la libertad, la democracia y los derechos humanos en la nación caribeña.

Esta movilización, que se hace en honor a los galardonados desde la década de 1950, históricamente la coordina el Consejo Noruego de la Paz, pero este año no será así por diferencias ideológicas con la ganadora de la distinción, según pudo saber Infobae de fuentes interiorizadas con la organización del evento.

Para las 17.30 está prevista la concentración, 15 minutos más tarde habrá una bienvenida por parte de quienes hacen la convocatoria y a las 18.15 comenzarán a encenderse las antorchas.

Los manifestantes se movilizarán iluminando todas las calles a su paso hasta llegar a la plaza situada frente al Stortinget (Parlamento de Noruega), donde a las 19 se llevará adelante un acto de clausura.

Dentro del Centro Nobel de la Paz, en tanto, las autoridades del premio también planificaron actividades con artistas y referentes de la cultura venezolana, como la pianista y compositora Gabriela Montero y el cantante de reguetón Daniel Alejandro Morales Reyes, más conocido como Danny Ocean.

El galardón a Corina Machado le será entregado por los encargados de la fundación en conjunto con los cuatro jefes de Estado que están confirmados, Milei, Peña, Noboa y Mulino Quintero.

Entre el público, estarán además María Elvira Salazar, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y la diputada de España Cayetana Álvarez de Toledo, entre otros.

Por parte del gobierno de Milei, también viajará al evento Gabriel Volpi, encargado de negocios de Argentina en Venezuela y quien en el pasado recibió en Caracas a los líderes de la agrupación encabezada por Flores Márquez, todos ellos dirigentes de plena confianza de María Corina.

Recientemente, la resistencia a la dictadura denunció la muerte de Alfredo Díaz, ex gobernador del estado Nueva Esparta, quien permanecía detenido en El Helicoide, la principal sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

“Su integridad y su vida eran responsabilidad exclusiva de quienes lo mantenían arbitrariamente secuestrado en una sede que ha sido ampliamente denunciada por organismos internacionales como un centro sistemático de torturas y otras violaciones a los Derechos Humanos”, indicó un texto firmado por Corina Machado y González Urrutia.

Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos responsabilizó al chavismo por la muerte en prisión del ex gobernador opositor y calificó el hecho como “otro recordatorio más de la naturaleza vil del régimen criminal de Maduro”.

La declaración se produce en un momento de máxima tensión ante una posible acción de Washington contra Venezuela tras su despliegue militar cerca del país, en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

De hecho, a finales de noviembre el propio Trump se comunicó telefónicamente con el dictador bolivariano, tal como contó Infobae, para advertirle que multiplicará las acciones armadas, si no abandona Caracas en el corto plazo.

Fuente: Infobae