El Gobierno presenta las reformas y comienza a planificar la estrategia para aprobarlas en el Congreso

Con el presidente Javier Milei de viaje para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, el Gobierno presentará este martes las reformas que busca aprobar en el Congreso y comienza a planificar la estrategia legislativa para conseguir ese objetivo.

En primer lugar, a primera hora, se publicó en el Boletín Oficial el llamado a extraordinarias, que ya fue firmado la semana pasada por el mandatario nacional.

El temario que envió el Poder Ejecutivo incluye el Presupuesto 2026, la ley de inocencia fiscal, la modernización laboral, los cambios en de la norma de Glaciares, la reforma del Código Penal y un último proyecto que llamó la atención: el “Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria”.

Se trata de una iniciativa que la gestión libertaria tenía en carpeta desde hacía tiempo y que, principalmente, establece un marco jurídico específico para prohibir que los funcionarios de alto rango emitan para cubrir el déficit.

El Consejo de Mayo tendrá una última reunión antes de presentar el informe final

Varias de estas medidas fueron discutidas por el Consejo de Mayo, que volverá a reunirse a las 13:30 en la Casa Rosada, justamente, para acordar los puntos que faltan de algunos de estos textos y elaborar el informe final.

El cuerpo está integrado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en representación del Poder Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora Carolina Losada (UCR), por la Cámara Alta; al diputado Cristian Ritondo (PRO), por la Cámara Baja; Gerardo Martínez, por la CGT, y el titular de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.

La expectativa está puesta fundamentalmente en la reforma laboral, que recientemente trascendió a los medios con diferentes cambios con respecto al borrador original y no cuenta con el apoyo de los sindicatos.

La propuesta definitiva, que se conocerá en las próximas horas, trata regímenes especiales y modifica procedimientos judiciales vinculados, además de actualizar distintas normativas como vacaciones, beneficios sociales, licencias por enfermedad y nuevas reglas para indemnizaciones. Asimismo, se suman capítulos dedicados a la regulación del trabajo en plataformas digitales.

“Todavía no conocemos los detalles. Solo sabemos que, según Federico (Sturzenegger), quiere una Argentina con salarios de un plato de arroz. Un país que solo beneficia las ganancias de los empresarios”, sostuvo a Infobae una fuente que pertenece a la cúpula de la CGT.

Tal como reveló este medio, todavía se estaba discutiendo la limitación de las cuotas solidarias y no había acuerdo ni siquiera dentro del Gobierno.

Este mecanismo es el más importante para el poder sindical, que no lo quiere perder, porque tiene que ver con la forma en que se financian los gremios.

Tras el encuentro del consejo, Adorni tiene previsto encabezar una conferencia de prensa para presentar oficialmente todas las iniciativas que impulsa el Gobierno para las sesiones extraordinarias, que se extenderán del 10 al 30 de diciembre.

Por su parte, Sturzenegger se trasladará al Congreso para encabezar, desde las 19:00, una reunión con diputados y senadores para explicarles en profundidad los proyectos que luego deberán defender en el recinto.

La exposición fue solicitada hace algunos días por el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja, Gabriel Bornoroni, ante la inminencia del inicio del debate legislativo.

De todas formas, algunos de los funcionarios del ministro ya mantuvieron recientemente conversaciones con los parlamentarios, incluso para consultar aspectos técnicos de las leyes.

En tanto, los senadores también fueron invitados ya que muchas de las iniciativas entrarán por esa Cámara, como es el caso de las reformas laboral, de la ley de Glaciares y del Código Penal.

Estos serán los primeros desafíos de Patricia Bullrich al frente de la bancada libertaria. La ex ministra de Seguridad incluso quiere hacer una comisión bicameral especialmente para analizar el último de esos puntos.

Tal como adelantó este medio, hay una gran cantidad de penas y consideraciones que se fueron agregando al proyecto de Código Penal que se presentó en febrero. De esta manera, pasó de tener 540 artículos a un total de 912, según la última versión.

En diputados, el oficialismo se ilusiona con aprobar rápidamente el Presupuesto 2026 luego de haberse convertido en la primera minoría en el recinto, con 95 integrantes, tras varias incorporaciones propias provenientes de otros partidos y una fuga de miembros en el PJ a partir del quiebre de Unión por la Patria.

Además, se discutirá también el proyecto de inocencia fiscal, denominado coloquialmente como “dólares del colchón”, que busca que los argentinos puedan utilizar las divisas adquiridas en el mercado informal.

Entre otras novedades, según se anunció en junio pasado, cuando fue presentado, se subirán los mínimos de los que se consideran delitos penales tributarios, se bajan los plazos de prescripción tributaria y se crea el Régimen de declaración jurada de Ganancias.

“Es fundamental para cambiar el esquema de vigilancia excesiva que tenía el organismo sobre los contribuyentes y pasar a un esquema de libertad, donde cada uno puede hacer y disponer de sus fondos de la manera que quiera”, había explicado el titular de ARCA, Juan Pazo.

El próximo llamado a sesiones extraordinarias está previsto que se produzca en la segunda quincena de enero y que se extienda hasta finales de febrero, unos días antes de la apertura del periodo ordinario.

(Fuente: Infobae)