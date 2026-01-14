Agenda presidencial: Córdoba, Paraguay y Suiza son los próximos viajes previstos de Javier Milei

El presidente Javier Milei se prepara para encarar una serie de compromisos internacionales que incluye la participación en la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que se celebrará el sábado en Asunción, y la partida al Foro de Davos en Suiza.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en la previa a las salidas al exterior, el mandatario tiene intenciones de participar del Festival de la Doma y el Folklore Jesús María en la provincia de Córdoba.

La visita a la provincia está programada para el viernes 16, donde el libertario asistiría a escuchar a las bandas que tocarán en esa jornada que cerrará con la presentación del compositor Chaqueño Palavecino. Se espera que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sea de la partida.

Las salidas al exterior comenzarán el sábado, cuando el Presidente vuelve a Paraguay para estar presente en el acto de oficialización del tratado entre los bloques regionales que rubricará el canciller Pablo Quirno en Asunción.

Con su asistencia en lo que será un viaje exprés, mientras gran parte de su Gabinete permanece sin actividad por el receso vacacional, Milei buscará enviar una señal de respaldo a su par de Paraguay, Santiago Peña, que dará inicio a la presidencia pro tempore del bloque del Mercosur.

Lo cierto es que el domingo, la delegación presidencial deberá emprender la partida rumbo a Suiza dado que del 19 al 23 de enero se celebrará el Foro Económico de Davos, donde el mandatario disertará.

Por tercer año consecutivo, estará presente en la nueva edición del evento que nuclea a más de tres mil personalidades y que se realizará bajo el lema “Un espíritu de diálogo”.

Milei retoma su agenda con una apretada sucesión de viajes y reuniones

Luego de transcurrir las primeras dos semanas de 2026 en la quinta de Olivos, el presidente Javier Milei llegó minutos antes de las 9, por segunda vez en el año, a una semivacía Casa Rosada.

Con varios ministros sin actividad visible en la primera quincena de enero, el Presidente recibió junto al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a una delegación de la empresa MidOcean Energy. Luego aceptará las cartas credenciales de manos del nuevo embajador de Italia en el país, Fabrizio Nicoletti, y trascendió que tiene previsto también, al mediodía, un encuentro con los hermanos David y Ariel Cunio, jóvenes israelíes de origen argentino secuestrados por el grupo terrorista Hamas, que estuvieron cautivos en la franja de Gaza durante más de un año y fueron liberados en octubre pasado.

El Presidente iniciará, en los próximos días, una serie continuada de viajes, que van desde la localidad cordobesa de Jesús María, hasta la el Foro Económico de Davos, con escala en Asunción del Paraguay, donde asistirá a la firma del acuerdo Unión Europea- Mercosur junto a sus pares de Uruguay y Paraguay, publicó el diario La Nación.

El viernes, con el comienzo de la segunda mitad de enero, el Presidente estará en la primera reunión de la “mesa política”, que integran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la senadora Patricia Bullrich, los primos Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

El festival de Jesús María

Por la noche, el Presidente estará en Jesús María para el tradicional festival de la doma y el folklore, donde se presentarán artistas populares como Chaqueño Palavecino, el Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo. Llegaría al lugar cerca de la medianoche con su hermana. Lo acompañarán los referentes locales de LLA, encabezados por el diputado Gabriel Bornoroni, y en principio, estará en el sector del estadio reservado para invitados especiales, aunque no se descarta que se acerque a saludar a los asistentes al festival.

Deberá ser, forzosamente, un viaje con estadía breve, ya que en las primeras horas del sábado el Presidente volará a la capital paraguaya para asistir, en el salón principal del Banco Central de ese país, a la firma del demorado acuerdo con la Unión Europea. Si bien son los cancilleres de los cuatro países los encargados de suscribir el acuerdo con la representante de la UE, Ursula von der Leyen, los presidentes fueron invitados a asistir a la trascendente firma, publicó el diario La Nación.

El acuerdo se suscribe luego de 26 años de idas y vueltas, y falta aún la aprobación del parlamento europeo y de los países que integran el Mercosur. Con Milei, el presidente anfitrión, Santiago Peña, y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, confirmados, todo indica que el gran ausente de la ceremonia será el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que tenía previsto encabezar la firma del acuerdo en la pasada reunión de presidentes del Mercosur, en Foz de Iguazú, el 20 de diciembre pasado. Por la UE, además de Von der Leyen, pasarán por Asunción Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, y Maroš Šefčovič, Comisario europeo de Comercio.

La jugada del presidente de Brasil se frustró poco antes de la reunión del Mercosur. Con Francia e Italia a la cabeza del reclamo, varios países rechazaron el acuerdo en la reunión del Consejo de Europa del 18 de diciembre. Días más tarde fue la presidenta italiana, Giorgia Meloni, quien varió su posición y dio su aval al acuerdo, ya con Paraguay ejerciendo la presidencia pro-tempore del bloque sudamericano.

Asunción-Buenos Aires-Davos

El vuelo del Presidente, el canciller Pablo Quirno y el ministro Caputo prevé su retorno a Buenos Aires ni bien culmine la ceremonia de firma del acuerdo comercial. La razón es simple: el domingo por la noche, el Presidente iniciará su viaje a Davos para participar, un día después y por tercer año consecutivo, del Foro Económico Mundial, publicó el diario La Nación.

Allí, el presidente Javier Milei intentará, una vez más, dejar una profunda huella en su paso por la ciudad suiza de Davos. Se prevé que el Presidente volverá a apuntar a los socialistas, la cultura woke y los “burócratas de Bruselas” y que invitará a sus pares a “abrazar las ideas de la libertad”, tal como lo hizo en las dos ediciones anteriores. Pero además, el primer mandatario incorporará en su discurso ante el foro, según sus propias palabras, el rescate de los “valores éticos y morales” de Occidente, en momentos en los que el presidente norteamericano Donald Trump controla Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro, y amenaza extender su ofensiva en Cuba, Colombia y Groenlandia, esta última, gobernada por Dinamarca, integrante de la OTAN.