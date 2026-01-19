Córdoba vuelve al mercado internacional de deuda: busca captar u$s500 millones con una tasa menor al 9%

Córdoba prepara una nueva incursión en el mercado internacional de deuda, aprovechando la mejora en las condiciones financieras y la reciente baja del riesgo país. La operación se lanzará este martes y tendría como objetivo captar alrededor de u$s500 millones. Para avanzar con la colocación, la provincia ya recibió el aval del gobierno nacional.

“Salimos este martes. Buscamos u$s500 millones y una tasa por debajo del 9%, aprovechando la ventana de baja del riesgo país”, señalaron desde el equipo económico cordobés. La emisión se concretará en el mercado de Nueva York y forma parte del road show que funcionarios provinciales vienen llevando adelante en los últimos días.

De acuerdo con estimaciones de Portfolio Personal Inversiones (PPI), la nueva colocación tendría vencimiento en 2035, con pagos de cupón semestrales, y no se descarta la inclusión de un tender offer para recomprar parte de los bonos con vencimiento en 2027. En cuanto a la estructura, el mercado espera un esquema de amortización similar al del bono CO32, con un rendimiento que podría ubicarse por debajo del 9% anual.

La operación marca el regreso de Córdoba al financiamiento externo tras haber sido, en junio de 2025, la primera provincia en volver a los mercados internacionales, cuando colocó u$s725 millones a siete años, a una tasa del 9,75%. En esta oportunidad, el objetivo es mejorar el costo financiero y extender plazos, en un contexto de menor riesgo país y mayor apetito por activos argentinos.

En el gobierno provincial, que encabeza Martín Llaryora, consideran que la reciente cancelación de deuda externa realizada por la Nación abrió una ventana favorable para los distritos con buen historial crediticio. Además, destacan que la operación cuenta con la autorización del Ministerio de Economía, un requisito clave para avanzar con el endeudamiento externo.

A diferencia de la emisión anterior -cuyos fondos estuvieron mayormente destinados a obra pública y refinanciación de pasivos-, esta nueva colocación tendría mayor flexibilidad en el uso de los recursos, que ingresarían a rentas generales. No obstante, la provincia también evalúa reperfilar vencimientos de corto plazo, con el objetivo de reducir la presión financiera hasta 2027.

Con una coparticipación que muestra señales de desaceleración y un escenario fiscal más exigente de cara a 2026, Córdoba busca anticiparse y asegurar financiamiento en condiciones más favorables, antes de que el contexto internacional o local vuelva a endurecerse.

El antecedente inmediato se dio en noviembre, cuando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires salió al mercado internacional con una emisión por u$s600 millones, logrando una tasa del 7,8%, uno de los costos de financiamiento más bajos de su historia crediticia. La operación se estructuró bajo ley inglesa, lo que reforzó el atractivo para los inversores.

Un mes después, en diciembre, Santa Fe se convirtió en el tercer distrito en acceder al financiamiento externo, con una colocación por u$s800 millones, a un plazo de nueve años, con vencimiento en 2034, y un rendimiento del 8,10%, consolidando la mejora en las condiciones de acceso al crédito para las provincias.

Fuente: Ámbito