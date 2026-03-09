Javier Milei: "Soy el presidente más sionista del mundo"

Durante una hora y veinte minutos, el libertario disertó frente a casi 500 personas que dijeron presente en la institución judía de educación privada, usina académica liberal para estudiantes ortodoxos. "Estoy orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo", les dijo a los asistentes, en su mayoría varones, que aplaudieron cada palabra del mandatario argentino.

"Vamos a ganar. No me caen bien Irán. Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel", expresó luego, ante el vitoreo de los estudiantes que corearon "Milei, Milei".

Luego destacó el rol del estadounidense en la escena internacional al afirmar que "el mundo se salvó por un centímetro" gracias a "la bala que no le pegaron".

En el marco de un fuerte entusiasmo por su presencia, Milei también destacó al pueblo israelí. "No van a poder destruir nunca a un pueblo con esa forma de vivir y honrar la vida", dijo. En el auditorio estuvieron presentes su hermana, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el canciller Pablo Quirno.

Sobre la guerra en Medio Oriente

El presidente Javier Milei se refirió a la guerra que sacude a Medio Oriente y sostuvo que el conflicto con Irán no responde únicamente a intereses energéticos, sino a una disputa geopolítica de mayor escala que podría alterar el equilibrio global de poder.

Según planteó el mandatario, la confrontación actual debe interpretarse en el marco de la competencia estratégica entre potencias. En ese sentido, consideró que la guerra no se explica simplemente por el control del petróleo, sino por el posicionamiento internacional de los distintos bloques políticos y económicos.

Durante sus declaraciones, Milei afirmó que el conflicto podría generar un impacto económico global en el corto plazo, aunque también anticipó que podría derivar en un “reordenamiento político muy fuerte” en el escenario internacional.

Más temprano, en el marco de su gira por EEUU, el Presidente señaló que China podría quedar más aislada en el nuevo contexto internacional. Según su análisis, algunos de los países que hoy integran su red de alianzas estratégicas podrían debilitarse o perder influencia como consecuencia del conflicto, lo que modificaría el equilibrio geopolítico.

El mandatario también vinculó la escalada en Medio Oriente con el impacto que podría tener en los mercados internacionales y en la economía global, en un contexto en el que la guerra ya genera preocupación por sus efectos sobre el comercio, la energía y la estabilidad financiera.

El conflicto bélico en la región, que involucra a Israel, Estados Unidos e Irán, ha elevado la tensión internacional y generado reacciones de distintos gobiernos y organismos multilaterales, mientras los analistas advierten sobre sus posibles consecuencias políticas y económicas a escala global.

Milei continúa su gira internacional

El presidente Javier Milei comenzó una semana marcada por la actividad internacional, con una agenda que lo llevará primero a New York City y luego a Santiago, donde participará de encuentros con referentes del sector financiero y de un cambio de mando presidencial en la región.

El mandatario encabeza distintas actividades vinculadas al mundo académico y empresarial. Luego de su disertación en Yeshiva University, participará en la gala anual J100 organizada por The Algemeiner, un evento que reúne a figuras influyentes vinculadas a la comunidad judía y a dirigentes que respaldan a Israel.

Durante su estadía en Nueva York también mantendrá un encuentro con Jamie Dimon, titular del banco JPMorgan Chase, y encabezará la apertura de Argentina Week 2026, un encuentro destinado a promover inversiones y fortalecer el vínculo del país con los principales bancos y fondos de inversión de Wall Street.

Tras esa agenda en Estados Unidos, Milei viajará a Chile junto a parte de su gabinete para participar de la ceremonia de asunción del presidente electo José Antonio Kast, que se realizará en el Congreso Nacional en Valparaíso. La presencia del mandatario argentino busca ratificar la relación política con la nueva administración chilena y avanzar en una agenda común en temas como seguridad, migración y crecimiento económico.

Luego de la ceremonia, el Presidente tiene previsto regresar a la Argentina para retomar su agenda local. Entre las actividades previstas figura su participación en el cierre de Expoagro 2026, la principal muestra agroindustrial del país, que este año celebra su vigésimo aniversario.

Fuente: Ámbito Financiero.