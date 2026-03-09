Pasó con éxito una nueva edición de la Carrera Nocturna “Ciudad de Paraná”

La quinta edición de la Carrera Nocturna “Ciudad de Paraná” pasó con éxito el pasado sábado con corredores de distintos puntos de Entre Ríos y provincias vecinas. Hubo dos distancias: en 10 Km ganaron Álvaro Nocenti (Santa Fe) y Agustina Balbuena (La Paz) en la rama masculina y femenina, respectivamente. En la prueba de 5 kilómetros, Lorenzo Suárez se impuso entre los varones, mientras que entre las mujeres la vencedora fue Lucrecia Godoy.

El viceintendente, David Cáceres, expresó: “La jornada fue una verdadera fiesta; esta carrera nocturna se viene consolidando y trata de unir distintas aristas de la gestión municipal. Fomentamos el deporte, la recreación y las actividades saludables, renovando nuestros espacios públicos como el Thompson, la costanera y el parque, mientras abrazamos la majestuosidad del río Paraná. También promovemos la sustentabilidad, mostrando cómo convivimos con el ambiente”.

El jefe de Gabinete, Santiago Halle, destacó las labores coordinadas que hacen posible el evento: “Hemos trabajado con emprendedores locales, por ejemplo, para mejorar la indumentaria. Cada año damos un paso más con empresas locales que se suman a la organización, porque ven que hay una carrera que tiene más proyección por la seriedad con la que se aborda desde diferentes áreas. Esto genera que muchos atletas, a nivel nacional y provincial, quieran venir y elijan la fecha para participar de esta carrera nocturna de Paraná”.

El subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, subrayó la importancia del evento en el calendario deportivo regional: “La carrera nocturna ya se consolidó en el calendario de carreras de calle de la región, porque tenemos no solo paranaenses, sino muchísima gente que viene del resto de la provincia, de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Misiones y Corrientes”.

Ganadores de la competencia

En lo deportivo, la competencia tuvo un alto nivel de participación y un ritmo exigente en ambas distancias. En los 10 kilómetros, el primer lugar fue para Álvaro Nocenti (Santa Fe), mientras que en la rama femenina se impuso Agustina Balbuena (La Paz). En la prueba de 5 kilómetros, el ganador fue de Lorenzo Suárez, mientras que entre las mujeres la vencedora fue Lucrecia Godoy.

Un desafío que tuvo sus frutos

El ganador de los 10 km, Álvaro Nocenti, contó que el circuito de este 2026 “fue un poco más rápido que el anterior; estuvo muy bueno. Más que disfrutar, se sufrió, pero quedé conforme porque hice 32 minutos clavados”. En ese sentido, señaló que “si bien había alrededor de 25 grados hubo mucha humedad, por lo que se sintió pesado, pero la carrera estuvo linda y muy peleada. El año pasado también vine y quedé a dos segundos del primero, así que esta vez vine por la revancha y me la pude llevar”.

La ganadora de los 10 kilómetros, Agustina Balbuena, dijo: “Estaba nerviosa porque hace tiempo no corro 10 km. Corro desde hace ocho años y entreno todo el año, así que quedé muy conforme. El circuito estuvo lindo, bien marcado y señalizado. Me costó en el kilómetro 5, pero pude recuperarme. Agradezco mucho a mi familia, a mi grupo Eco Running y a Lucio Oliva por el acompañamiento”.

El ganador de los 5 km, Lorenzo Suárez, afirmó: “Estoy muy contento: es la primera vez que salgo primero en la Carrera Nocturna y la tercera que corro aquí. Entreno todos los días para mejorar y esto significa mucho. La iluminación de las calles estuvo buena y el circuito también; es un evento sano que nos hace bien y sirve para compartir con amigos y familia”.

Resultados de la Carrera Nocturna

General 10 km Masculino

Álvaro Nocenti (Santa Fe)Juan Cruz Bustos (Seguí)Martín Rodríguez (Paraná)Imanol Quiroz (La Paz)Ignacio Robledo (San Lorenzo)

General 10 km Femenino

Agustina Balbuena (La Paz)María Pereyra (Paraná)Anabella Rizzi (Libertador San Martín)Sandra Martínez (Paraná)Vanina Rivero (Concepción del Uruguay)

General 5 km Femenino

Lucrecia Godoy (Paraná)Lorena Guadalupe Carussi Alipio (Paraná)Janet Arduino (Paraná)Flavia Krenz (Paraná)Carolina Lesa (Paraná)

General 5 km Masculino

Lorenzo Facundo Suárez (Paraná)Nicolás Godoy (Paraná)Daniel Acosta (Paraná)Johann Pereyra (Paraná)Ramiro Rossi (Victoria)