Presunto plan criminal desde la cárcel: “Son errores humanos, pero las medidas de control están”, dijo Miotti

"Lamentablemente estos incidentes empañan un poco lo que se viene haciendo desde la gestión, que no ha sido poco, pero no nos vamos a salir del foco y vamos a seguir tratando de mejorar cada día la institución”, sostuvo Miotti.

El director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Alejandro Miotti, habló sobre las medidas dispuestas tras la denuncia sobre un supuesto plan pergeñado desde la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú para matar al ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, a un juez y un fiscal federales. También se refirió a la baja de la edad de punibilidad.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Miotti confirmó que, tras la denuncia por un supuesto plan criminal, “se produjo el traslado de (Daniel "Tavi") Celis y de su hijo desde la Unidad Penal 9 hacia la Unidad Penal 1 de Paraná, y están prácticamente aislados del resto de la población penal por razones obvias de resguardar la integridad física de ambos debido a la denuncia radicada. Sobre (Leonardo) Airaldi se hicieron las gestiones conjuntamente con la Justicia Federal porque, desde un principio cuando él cae preso en 2024, solicitamos su traslado a un centro de detención del Servicio Penitenciario Federal por considerar que no era un interno para tener en la órbita de la provincia, pero por cuestiones administrativas y judiciales, no se accedió al traslado. Luego de transcurrido este incidente, como es de público conocimiento, se lo trasladó al Servicio Penitenciario Federal, más precisamente al complejo de Ezeiza”.

Agregó que “en lo referente al control, a las medidas de seguridad y todo lo que es el control de internos en la Unidad Penal 9, las medidas siempre estuvieron dadas desde un principio. Ahora obviamente se ejerce un mayor control, pero las medidas de seguridad estaban dadas. Son errores humanos y tenemos que trabajar fuertemente en eso”.

Sobre el accionar de Airaldi desde su celda, indicó que “estamos con un sumario administrativo, pero los controles siempre se hacen. En esta unidad en particular no podemos decir que pasa como en el resto de las unidades penales que se dan revoleos y demás, que todos los días se sacan celulares, porque aquí estamos hablando de la Unidad Penal más alejada, donde no hay contacto prácticamente con la vida civil, entonces es seguir profundizando los controles, tanto en las visitas que se hacen como al personal, y determinar cuál es la falencia”.

“En eso trabajamos, lamentablemente estos incidentes empañan un poco lo que se viene haciendo desde la gestión, que no ha sido poco, pero no nos vamos a salir del foco y vamos a seguir tratando de mejorar cada día la institución”, resumió.

Sobre la relación de la denuncia de Celis con la muerte de otro interno de la Unidad Penal 9, Dante Oroño, que habría estado alojado en el mismo pabellón que Airaldi, el jefe penitenciario afirmó: “escuchamos esa versión, pero desde ya lo niego rotundamente porque no es así. El interno estaba solo, en un pabellón aislado del resto de la población penal. Fue por causas naturales la muerte. Desmiento categóricamente que no es así”.

Respecto del módulo de presos de alto perfil o perfil de alto riesgo como tiene la cárcel de Ezeiza, especificó que “este pabellón de la Unidad 9 estamos trabajando sobre lo que es todo un sistema de circuito de cámaras y demás, apartado de la que ya se tiene, y también necesitamos algo de personal. Por eso estamos evaluando sacar gente de administrativos y demás para tratar de reforzar esas áreas, porque si no debilitaríamos por otro lado la parte de seguridad de los otros pabellones. Estamos en ese trabajo; es un trabajo a pulmón, con los recursos, más o menos, que se tienen desde la Dirección, pero se está trabajando en eso, nos hemos demorado por esas cuestiones”.

Puntualizó que “a principio de la gestión se hizo un relevamiento de los internos, y hoy estaríamos hablando de tres más, que tendrían el poder económico como tiene Airaldi. Eran cuatro, pero a un interno ya se lo trasladó al Servicio Penitenciario Federal. Ninguno de ellos es de Entre Ríos: uno es de Salta, otro de Corrientes y otro de Buenos Aires. Ferreira es el salteño que traía los aviones con cocaína y está alojado en la UP3 de Concordia. Esas gestiones se han realizado, pero son trabajitos bastante engorrosos con el Servicio Penitenciario Federal; se hacen las gestiones, pero llevan su tiempo”.

Preso muerto en Paraná

Consultado sobre lo ocurrido en la Unidad Penal N°1 de Paraná donde un detenido perdió la vida el pasado viernes, Miotti afirmó que “es un hecho lamentable que un interno pierda la vida dentro de un establecimiento en una pelea. El hecho está en investigación bajo la Fiscalía, y, aunque no lo quiero confirmar, sabemos por indicios que sería un incidente por la toma de posesión, de mando del pabellón. Pensábamos que era algo de afuera, por incidentes familiares, pero la versión más fuerte que tenemos sería esa”.

Agregó que “ese pabellón no venía con problemas, fue al ingreso de los dos supuestamente implicados en la muerte del interno, los internos de apellido Miño. El incidente en horas de la tarde luego del recreo”.

Baja de punibilidad

Sobre el nuevo régimen penal juvenil que baja la edad de punibilidad a los 14 años, Miotti refirió: “Hay que ver cómo se implementa eso en la provincia. Obviamente, no contamos hoy con un lugar exclusivo para el alojamiento de menores. Teniendo en cuenta también que es un tratamiento especial, donde hay que nombrar nuevos profesionales. Es un trabajito más complejo. Pero hoy no tendríamos el espacio, ni tampoco tendríamos la cantidad de profesionales para intervenir en esta situación. Así que habría que ver cada provincia cómo lo irá a implementar”.

Respecto de la posibilidad de ampliar cárceles en Entre Ríos, confirmó que “en Gualeguaychú hay espacio para ampliar y hemos llevado proyectos de nuevos módulos para la Unidad Penal 9. La Unidad Penal 8 también tendría espacio para la construcción de algún nuevo módulo, pero obviamente esto debe ser acompañado de recursos humanos y demás”.

Apuntó que “en la UP9 se pidió una ampliación para 200 plazas de alojamiento más. Si se quiere construir algún pabellón mucho más grande o una Unidad Penal, o muchos módulos, se podrían hacer. Entendemos por ahí lo que es el contexto económico, por eso nos basamos en esa cantidad de pabellones para que no sea muy elevado el costo”.

Por último, admitió que “se evaluó la alternativa de instalar containers con una empresa local, pero no nos llegó a convencer especialmente por la parte de seguridad. Si bien tienen sus costos, no son tan económicos, porque estamos hablando de condiciones especiales que tendría que tener un container. También estuve en contacto con el director general de Mendoza, porque ellos tienen containers, pero son módulos o pabellones para aquellos internos que tienen salidas. En la UP9 prácticamente no hay internos que tengan acceso a muchas salidas familiares. Lo evaluamos para la UP9 y para la UP 8 porque son los dos lugares donde tenemos espacio”.