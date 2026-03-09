Básquet: con la entrerriana Diana Cabrera, “Las Gigantes” llegaron a Estambul

Con la entrerriana Diana Cabrera, la selección argentina femenina de básquetbol llegó a este domingo en la madrugada de Estambul para afrontar el Torneo Clasificatorio a la Copa del Mundo de Alemania 2026. En la capital turca, Las Gigantes debutarán el 11 de marzo ante Australia en el certamen que reunirá seis equipos.

Con cerca de 15 millones de habitantes, Estambul es considerada la ciudad más poblada de Europa y una de las más grandes del planeta. Además, posee una particularidad única al ser la única urbe del mundo asentada sobre dos continentes, como son Europa y Asia.

Diana Cabrera con la base Melisa Gretter en brazos.

Con la pivote eliense entre las convocadas, el seleccionado argentino arribó a Turquía luego de completar una semana de trabajos en Madrid, con una concentración destinada a intensificar la preparación física y ajustar detalles tácticos. También se sumaron las jugadoras que se desempeñan en ligas europeas, lo que permitió trabajar con el plantel completo antes del inicio de la competencia.

El debut de la selección será el miércoles 11 frente a Australia, desde las 8.30 (hora argentina) y con transmisión por Courtside 1891. Al día siguiente se enfrentará al seleccionado anfitrión a partir de las 14.30. Tras una jornada de descanso el viernes, el equipo volverá a la cancha el sábado 14 ante Canadá (11.30). La agenda continuará el domingo con el cruce frente a Hungría a las 8.30, mientras que el cierre será el martes 17 contra Japón, nuevamente a las 8.30.

Selección Argentina - Torneo Clasificatorio

#4 Siciliano, Amaiquen | Azul Marino Mallorca (España)

#5 Martínez, Florencia | Unión Florida

#6 Raviolo, Laila | Independiente Neuquén

#7 Cabrera, Diana | Celta (España)

#9 Mungo, Julieta | FNB Ardoi (España)

#10 Burani, Agostina | Obras Sanitarias

#11 Gretter, Melisa | CAB Estepona (España)

#13 Gentinetta, Candela | Obras Sanitarias

#14 Chagas, Florencia | Obras Sanitarias

#20 D´Urso, Macarena | Club Deportivo La Salle (España)

#19 Saravia, Delfina | Unión Florida

#23 Gauna, Victoria | Al - Cazares Caceres (España)

Cronograma de Juego:

11/03 | Argentina vs. Australia | 8.30

12/03 | Argentina vs. Turquía | 14.30

13/03 | Día de descanso

14/03 | Argentina vs. Canadá | 11.30

15/03 | Argentina vs. Hungría | 8.30

16/03 | Día de descanso

17/03 | Argentina vs. Japón | 8.30