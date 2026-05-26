Sindicatos se movilizan en defensa de la UOM tras la intervención judicial que impide las elecciones

Después de que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anulara las elecciones nacionales de la Unión Obrera Metalúrgica, desplazara de su cargo al secretario general, Abel Furlán, y dispusiera la intervención judicial de la UOM por un plazo de 180 días, período en el que deberá convocarse a nuevos comicios, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), conformado por más de 140 organizaciones de las tres centrales obreras, convocó para este martes a las 12 a un abrazo a la sede central de los metalúrgicos, en Adolfo Alsina 485 de la Ciudad de Buenos Aires, y se reunirán después para definir un plan de lucha que puede incluir un llamado a un paro general en lo inmediato.

Según el fallo de la Sala VIII del tribunal laboral, que además declaró nulas las elecciones realizadas en la seccional Campana, esos comicios y los nacionales celebrados el 18 de marzo eran “inescindibles”, por lo que la nulidad de la primera arrastró la invalidez de la segunda. “Si una es nula, también la otra lo es”, sostuvo el juez de Cámara Víctor Arturo Pesino en el voto al que adhirió la magistrada María Dora González. Y dispusieron la intervención de la UOM, sacando a Furlán de la conducción, lo que provocó la reacción de todo el arco gremial.

“Los mismos jueces de la Cámara del Trabajo que avalaron la reforma laboral de Javier Milei, Víctor Pesino y María Dora González, avanzaron sobre la Unión Obrera Metalúrgica con un fallo arbitrario y antidemocrático, que avasalla la autonomía de nuestra organización. La UOM es el principal sindicato industrial de la Argentina y este ataque llega en el mismo momento en que venimos enfrentando a las principales patronales del sector para defender el salario de los trabajadores metalúrgicos, después de una pérdida salarial brutal de los últimos dos años”, denunciaron desde la central que nuclea a los metalúrgicos, publicó elDiarioAR.

Asimismo, advirtieron que se trata de “una operación política, judicial y empresaria que venimos denunciando desde hace meses y que tuvo siempre un único objetivo: disciplinar a la UOM, debilitar nuestra capacidad de lucha y garantizarles a las patronales salarios de hambre y trabajadores sin capacidad de organización”.

De acuerdo a la conducción de UOM, los trabajadores metalúrgicos “hablaron con claridad en las urnas y ratificaron de manera contundente la conducción de Abel Furlán en Campana y de todo el Secretariado Nacional en la conducción nacional y la continuidad del proyecto sindical que representan” y apuntaron por la intervención que decretó la Justicia “al sector interno derrotado en las elecciones”: “Tratan de conseguir en los juzgados lo que no lograron en las urnas. Eligieron transformarse en instrumento de los grupos empresarios y de un gobierno que hambrea al pueblo, destruye la industria nacional y pretende barrer décadas de derechos laborales y organización sindical. Son los que hoy festejan esta intervención vergonzosa”, aseguraron los conducidos por Furlán a través de un comunicado que avivó las trensiones inernas del gremio.

“La UOM tiene 83 años de historia construidos con lucha, organización y conciencia obrera. ”Sobrevivimos a dictaduras, persecuciones, proscripciones y políticas de entrega. Vamos a derrotar este intento de intervención política disfrazada de resolución judicial“, advirtieron desde la conducción desplazada, al tiempo que convocaron ”a todo el movimiento obrero argentino, a las organizaciones sindicales, a las confederaciones, a los cuerpos de delegados, a las comisiones internas y a cada trabajador y trabajadora del país a defender a la UOM, que es defender a la UOM es defender al movimiento obrero argentino frente a un modelo económico que necesita sindicatos débiles para imponer ajuste, entrega y precarización“.

El apoyo de ATE

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que este martes movilizará a la sede nacional del sindicato metalúrgico y confirmó que tras la marcha, los principales dirigentes del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran junto a la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros, Molineros y más de 140 organizaciones de todas las centrales obreras, se reunirán para evaluar la posibilidad de definir medidas de fuerza, que podría anunciarse el próximo jueves en el Congreso Nacional de los trabajadores estatales.

“Si no vamos a una huelga general se nos quedan con los sindicatos. Tenemos una Justicia que hace política, que ya gobierna y ahora también quiere conducir los gremios. A los dirigentes sindicales los tienen que elegir los trabajadores y no jueces parciales y corruptos o empresarios inescrupulosos. Somos los trabajadores quienes tenemos que decidir nuestro propio destino y no dejarlo en manos de una Justicia completa y absolutamente subordinada al poder político de turno y al poder económico real. El único camino para frenarlos es la huelga general por tiempo indeterminado”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

Asimismo, el dirigente sostuvo que la intervención “sobre el sindicato industrial más grande de la Argentina tiene un único objetivo y es el de disciplinar al conjunto del movimiento obrero. Se están vulnerando la Constitución Nacional y la Ley de Asociaciones Sindicales. Estamos frente a una asociación ilícita. Se juntaron para delinquir la política, la justicia y el empresariado nacional”, denunció Aguiar.

“Este es un momento crucial de la historia y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Están en juego la integridad y la autonomía de todas las organizaciones gremiales. Nadie puede caer en miedos, dudas o especulaciones. Lo que está ocurriendo con la UOM es propio de las dictaduras militares y tenemos que resistirlo. Desde el FreSU y todas las centrales obreras tenemos que definir rápidamente un plan de acción que nos permita poner a salvo los intereses de los trabajadores”, agregó el secretario general de ATE.