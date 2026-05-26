El frágil equilibrio dentro del equipo de Javier Milei

“Se lo ve preocupado, no está pasando por un buen momento” señalan en el entorno presidencial al referirse al estado de ánimo por el que atraviesa en estos días Javier Milei. Lo atribuyen, en buena medida, al conflicto -a cielo abierto – que mantienen sus dos “hermanos”: Karina (de sangre) y Santiago Caputo (de la vida). El dato político importante es que el primer mandatario ha tomado la decisión de prescindir y dejar que sean los contrincantes los que resuelvan la disputa por espacios de poder, según comentan en la Casa Rosada. En tanto, en medios oficiales se muestran confiados en que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, podrá demostrar su inocencia ante la Justicia.

Mucho se ha comentado sobre lo que se considera la imposibilidad de Milei de solucionar este problema “porque necesita a ambos” ya que Karina es su principal soporte afectivo y Santiago su respaldo intelectual.

De hecho, este lunes se lo vio realizando gestos a favor de unos y otros. Fue al Tedeum con su hermana, pero también invitó a Santiago Caputo y se abrazó con Patricia Bullrich.

Pero también pesan otras cuestiones que llevan al Presidente a no imponer su autoridad para terminar con el enfrentamiento. Dicen que ha manifestado a su gente de más confianza que en su fuero íntimo considera que los primos Menem (Martín y Eduardo “Lule”) pertenecen a la vieja política y están “peleando por espacios de poder”, de la misma manera que Caputo y su gente estaría haciendo lo suyo (su hermana queda al margen).

Dicen, allegados al primer mandatario, que Milei piensa que es muy difícil encontrar reemplazos.