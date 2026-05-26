Preliminares de tango: bailarines de cinco provincias competirán en Gualeguaychú

La municipalidad de Gualeguaychú, a través de su área de fiestas populares, llevará adelante la organización de las preliminares del Tango BA Festival y Mundial 2026 durante este fin de semana del sábado 30 y domingo 31 de mayo. Las actividades darán inicio a las 11 en ambas jornadas y se desarrollarán en locaciones dispuestas por la ciudad para recibir a las delegaciones participantes. El encuentro busca seleccionar a las parejas de bailarines que representarán a la región en la final internacional que se disputa anualmente en la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria permanece abierta para los interesados hasta este 26 de mayo, fecha límite para completar el proceso de inscripción y acreditación requerido por el reglamento del concurso.

Esta será la segunda ocasión en que la ciudad del sur entrerriano se integre al circuito de sedes oficiales del mundial, siendo un espacio de competencia que abarca a participantes de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Corrientes, sumando también a las localidades bonaerenses de Zárate y Campana.

El certamen se divide en categorías competitivas que incluyen Tango Pista y Tango Escenario, que son las modalidades que otorgan el pase a la final porteña, además de las categorías de Milonga, Vals y Tango Senior.

Más allá del aspecto estrictamente competitivo, el evento fue proyectado como una propuesta que busca fomentar el intercambio cultural y la formación de los bailarines locales. Durante las dos jornadas de actividad se programaron espacios de capacitación, seminarios técnicos y exhibiciones abiertas que permitirán al público general acercarse a la disciplina.

Asimismo, se llevarán a cabo milongas sociales al cierre de cada jornada, donde los competidores podrán compartir pista con los vecinos y turistas que se acerquen a disfrutar del espectáculo.

Las parejas que resulten ganadoras en las categorías de esta sede de Gualeguaychú pasarán a participar en las rondas finales del Tango BA, donde se enfrentarán a representantes de diversas sedes nacionales e internacionales que llegan desde países de Asia, Europa y América.

Para formalizar la participación, las parejas deben gestionar su inscripción enviando un mensaje al correo electrónico fiestaspopulares@gualeguaychu.gov.ar, donde el equipo técnico de la organización brinda los detalles sobre la documentación y los requisitos técnicos de las coreografías y vestuarios.