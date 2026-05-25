San Benito bajó a Universitario, Oro Verde aprovechó y Ciclón sorprendió a Paraná

El Santo le ganó a la U y le impidió recuperar el liderazgo del Torneo Oficial. (Foto: LPF)

San Benito dio la nota de la jornada y derrotó a Universitario, como local en cancha de Argentino Juniors, por 2 a 0, en la continuidad de la séptima fecha del Torneo Oficial de la Liga Paranaense de Fútbol. Con goles de Giovani Ghiglia y Dylan González –quien luego se fue expulsado– el conjunto Santo festejó y le impidió al equipo de barrio Corrales retomar la punta del campeonato, ahora en manos de Neuquén. En la U vio la roja Leonardo Maguna.

En el otro compromiso de la jornada, Oro Verde vapuleó a Los Toritos de Chiclana por 5 a 0 en el Pucará Ortellao, gracias a los tantos de Marcos Silva, Daian López Viola (en dos oportunidades), Arnaldo Zapata y Enzo Giménez. Así, el equipo de Pablo Suárez alcanzó en la cima a Neuquen, con 16 puntos.

Por su parte, Ciclón del Sur sorprendió a Atlético Paraná y lo goleó 6 a 1 en el estadio Aníbal Giusti, de barrio Pirola, donde hizo de local. Ángel Wassinger (en dos oportunidades), Axel Alvarado, Enzo Alvarado y Stéfano Largheri (dos) marcaron para el equipo de Anacleto Medina Sur. Juan Mitre, por su parte, descontó para el Decano.

Juan Giaccio vio la roja a los 11 minutos de juego y condicionó a la visita. Pero el anfitrión también terminó con 10 jugadores por la expulsión de Brian Barrios, a los 38 del segundo tiempo.

Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: Neuquen y Oro Verde 16; Universitario y Sportivo Urquiza 15; Don Bosco 14; Club VF y Ciclón del Sur 13; Belgrano, Atlético Paraná y San Benito 11; Instituto 8; Peñarol, Patronato, Camioneros y Los Toritos 7; Formación Independiente 4; Palermo 1; Argentino Juniors 0.