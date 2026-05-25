Flor de la V se emocionó al verse homenajeada en el Obelisco durante los festejos por sus 90 años

En medio de las celebraciones por el 90° aniversario del Obelisco porteño, Flor de la V compartió su emoción luego de aparecer en una de las proyecciones audiovisuales realizadas sobre el emblemático monumento de la Ciudad de Buenos Aires.

La conductora publicó en sus redes sociales imágenes del mapping proyectado sobre el Obelisco, donde aparecieron distintas figuras representativas de la cultura argentina. “Se me llenaron los ojos de lágrimas”, expresó al referirse al homenaje.

“En estos noventa años han pasado tantas cosas en Argentina y una de las cosas importantes que sucedió tuvo que ver con el cambio cultural. Esto en otro momento no hubiera sucedido con una persona travesti, con una persona trans”, expresó Flor de la V. La conductora valoró haber sido incluida junto a personalidades a las que admira y respeta, y agradeció a quienes organizaron el festejo y al jefe de gobierno porteño.

La intervención formó parte de las actividades organizadas por el aniversario número 90 del monumento porteño, celebrado con espectáculos musicales, proyecciones visuales y propuestas culturales que convocaron a miles de personas durante el fin de semana.

En las imágenes difundidas por la artista puede verse su rostro proyectado sobre el histórico ícono ubicado en la intersección de las avenidas Corrientes y 9 de Julio, acompañado por figuras destacadas del espectáculo y de la cultura nacional.

El Obelisco, inaugurado en 1936 y convertido con el tiempo en uno de los símbolos más reconocibles de Buenos Aires, fue escenario de un espectáculo de mapping 3D y shows en vivo durante los festejos por su aniversario.

Fuente: Infobae.