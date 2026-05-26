Agmer se manifestará en Casa de Gobierno este miércoles contra la reforma previsional

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) convoca a manifestarse frente a la Casa de Gobierno este miércoles a las 10, en coincidencia con la sesión del Senado en la que tomará estado parlamentario el proyecto de ley de Reforma Previsional del gobierno provincial.

El sindicato cuestionó con dureza el proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Senado el viernes y advirtió que la iniciativa “significa un ataque directo a los derechos previsionales” de trabajadores activos y jubilados.

Desde el gremio docente señalaron que la propuesta impulsada por la gestión de Rogelio Frigerio contempla cambios “regresivos” en el sistema jubilatorio provincial y denunciaron que el texto no fue expuesto al debate público antes de su ingreso a la Legislatura.

Entre los principales puntos cuestionados, Agmer remarcó el aumento de la edad jubilatoria. Según detallaron, el proyecto elevaría la edad para acceder a la jubilación ordinaria: en el caso de los varones pasaría de 62 a 65 años y en las mujeres de 57 a 65. Además, los años de servicio requeridos subirían de 30 a 35.

El sindicato también alertó sobre modificaciones en los regímenes especiales, entre ellos el docente. En ese sentido, advirtió que los jubilados deberían continuar realizando aportes hasta alcanzar la edad jubilatoria común, lo que —según sostuvieron— implicaría “una licuación del haber jubilatorio y una disolución del 82% móvil”, publicó Ahora.

Otro de los cuestionamientos apunta al cálculo del haber inicial, ya que el proyecto propone tomar los últimos 20 años de aportes en lugar de los últimos 10. Para Agmer, esto provocará una reducción en los montos jubilatorios.

Asimismo, el gremio expresó preocupación porque, según indicó, el texto no garantiza de manera explícita que las jubilaciones docentes mantengan la actualización atada a los aumentos salariales de los trabajadores activos.

En el comunicado, Agmer también rechazó la posibilidad de establecer nuevos aportes previsionales a cargo de los afiliados para cubrir “desequilibrios financieros” de la Caja de Jubilaciones y cuestionó cambios en el régimen de pensiones, al considerar que implican un recorte de derechos.

“El ajuste solo preanuncia un mayor ahondamiento de la crisis económica y social”, afirmaron desde el sindicato, que además llamó a “frenar” el tratamiento de la iniciativa en la Legislatura provincial.

“La Caja no se toca”, concluye el documento.