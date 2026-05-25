La segunda temporada de “Barrabrava” ya está disponible en Prime Video

La segunda temporada de "Barrabrava" ya está en Prime Video.

La serie argentina “Barrabrava” estrenó el pasado 22 de mayo su segunda temporada en Prime Video y volvió a poner en escena una trama atravesada por las disputas de poder, la violencia y las internas dentro del universo de las barras bravas.

La producción retoma la historia de los hermanos César y “El Polaco”, enfrentados ahora por el liderazgo de la barra del ficticio Club Atlético Libertad del Puerto. En esta nueva entrega, el conflicto entre ambos personajes escala en intensidad y profundiza el vínculo entre el mundo del fútbol, los negocios ilegales y las traiciones familiares.

Protagonizada por Gastón Pauls y Matías Mayer, la serie continúa explorando los códigos de pertenencia y violencia que rodean a las hinchadas organizadas, uno de los ejes que marcó el tono de la primera temporada.

Entre las novedades del elenco aparece la participación especial de Andrés Ciro Martínez, líder de Ciro y Los Persas, quien interpreta a un abogado. También integran el reparto Gustavo Garzón, Liz Solari, Pablo Alarcón, Mónica Gonzaga, Cande Molfese y Miguel Ángel Rodríguez.

Desde su lanzamiento original, “Barrabrava” se posicionó como una de las producciones argentinas más visibles dentro del catálogo regional de Prime Video, combinando elementos de drama criminal, tensión social y cultura futbolera.

La segunda temporada ya se encuentra disponible completa en la plataforma de streaming.

Fuente: Todo TV News.