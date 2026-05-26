Habrá nuevos desvíos en la cabecera santafesina del Túnel Subfluvial por obras de bacheo

El Ente Interprovincial Túnel Subfluvial Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis informó que desde este martes 26 de mayo se aplicarán nuevos desvíos y reducciones de calzada en la cabecera santafesina, en el marco de la continuidad de las obras de bacheo en pavimento rígido.

Las tareas se desarrollan en el tramo comprendido entre la estación de peajes y el ingreso al viaducto, e implican modificaciones en ambos sentidos de circulación.

Qué trabajos se están realizando

Según se indicó oficialmente, las intervenciones forman parte de un plan integral de reparación vial que busca mantener en buenas condiciones la infraestructura del enlace interprovincial.

El objetivo es recuperar sectores del pavimento rígido que presentan deterioro, para mejorar la transitabilidad y los accesos al Túnel Subfluvial.

Cómo será la circulación

Durante la ejecución de las obras habrá señalización específica para ordenar el tránsito y facilitar una circulación segura.

Desde la comisión administradora solicitaron a quienes circulen por la zona que extremen las precauciones, respeten las indicaciones del personal afectado a la obra y presten atención a la cartelería instalada.

Posibles demoras

Las autoridades también advirtieron que podrían generarse demoras mientras se desarrollan los trabajos.

En ese sentido, agradecieron la comprensión de los usuarios y remarcaron que estas intervenciones son necesarias para preservar la operatividad del enlace y mejorar el servicio.