Tenis: Francisco Cerúndolo, Navone y Ugo Carabelli avanzaron en Roland Garros

Mariano Navone, uno de los argentinos que avanzó en el segundo Grand Slam de la temporada.

Los tenistas argentinos Francisco Cerúndolo (25°), Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli se clasificaron este lunes a la segunda ronda de Roland Garros, que se disputa sobre tierra batida y es el segundo Grand Slam de la temporada de la ATP.

Cerúndolo se impuso ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp por 6-3, 6-4, 6-7(7) y 6-4, luego de 3 horas y 37 minutos de juego. De esta manera avanzó a la segunda ronda, donde tendrá como oponente al local Hugo Gastón, que le ganó en cinco sets a su compatriota Gael Monfils, quien disputó este Grand Slam por última ocasión en su carrera ya que se retirará una vez finalizada la temporada.

Por su parte, Navone derrotó en tres sets al estadounidense Jenson Brooksby en un partido que duró dos horas y 36 minutos en la cancha 4. El argentino, de 25 años, superó sin problemas por 6-4, 6-4 y 6-4 a Brooskby, que venía de disputar su último encuentro el pasado 19 de mayo cuando cayó con el noruego Casper Ruud en la primera ronda.

Con este triunfo, Navone alcanzó las 15 victorias en el año sobre polvo de ladrillo y, además, avanzó por tercera vez a la segunda ronda del mítico certamen que se disputa en Paris, Francia. En la próxima ronda, enfrentará el miércoles al checo Jakub Mensik que derrotó 6-3, 6-2 y 6-4 al francés Titouan Droguet.

Por su parte, Ugo Carabelli enfrentaba al estadounidense Emilio Nava tras ser semifinalista en Marrakech y cuartofinalista en Hamburgo y lo derrotó 7-6 (10), 6-3 y 6-3 en la cancha 5.

Tras un primer set complejo donde se impuso en un ajustadisimo tie break por 12-10, el tenista bonaerense sacó adelante el partido con solidez y, en la próxima instancia, enfrentará al ruso Andrey Rublev (11°).

Cabe destacar que otro histórico tenista que se despidió de Roland Garros fue el suizo Stan Wawrinka, quien en 2015 dio la gran sorpresa al quedarse con el título en el Grand Slam parisino al derrotar al serbio Novak Djokovic. Su verdugo en esta ocasión fue el neerlandés Jesper De Jong.