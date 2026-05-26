Últimos días para inscribirse al taller virtual sobre patrimonio vivo

La Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales mantiene abierta la cuarta cohorte del taller virtual denominado "Patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo: identificación de manifestaciones en Argentina". La capacitación se desarrollará íntegramente de manera remota a través de la plataforma Aula Cultura durante todo el mes de junio, comenzando el primer día del mes con la activación de cuentas y la exploración del campus. El objetivo de esta iniciativa es brindar herramientas teóricas y metodológicas a gestores, investigadores y ciudadanos interesados para que puedan reconocer, documentar y poner en valor las diversas expresiones culturales que conforman la identidad del territorio nacional, siguiendo los lineamientos de la Convención de la Unesco de 2003.

El programa de estudio está estructurado en siete módulos correlativos. En las primeras instancias, los participantes abordarán la evolución histórica del concepto de cultura y una revisión técnica del término patrimonio inmaterial, analizando el rol del Estado argentino frente a los tratados internacionales.

Posteriormente, el curso se enfoca en el relevamiento de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial en Argentina, un instrumento diseñado para sistematizar la información sobre hechos culturales complejos. Los cursantes aprenderán a manejar los formularios oficiales.

La metodología de trabajo para esta edición incluye una cursada intensiva que finaliza el 30 de junio e integra diversas instancias evaluativas, tales como un trabajo parcial, un trabajo final y un encuentro sincrónico de cierre donde se pondrán en común las experiencias recolectadas.

Entre los contenidos más específicos del taller, se destacan las recomendaciones para describir elementos materiales asociados al patrimonio vivo y las pautas técnicas para fotografiar estas expresiones sin alterar su contexto original. Este enfoque técnico es fundamental para completar correctamente el Formulario 01, documento base que permite que una festividad, una técnica artesanal o una tradición oral sea incorporada oficialmente a los registros nacionales de patrimonio inmaterial para su posterior protección y fomento.

El equipo docente a cargo de la formación está integrado por profesionales especializados de la Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales, como la licenciada en Antropología Social Susana Petersen, egresada de la ENAH de México, y Valentina Pensa, graduada en Diseño de Imagen y Sonido por la FADU-UBA, encabezan el dictado junto a la investigadora Eugenia Grinberg.

Para más información o consultas, escribir a patrimonio.inmaterial@cultura.gob.ar

Formulario de inscripción disponible en este enlace.