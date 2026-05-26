Nico de Tracy llega a la región con su nuevo espectáculo de stand up

El humorista Nicolás de Tracy se presentará esta semana en las ciudades de Paraná y Santa Fe para dar a conocer su cuarto unipersonal titulado "Purga", en una gira que marca su regreso a los escenarios del litoral argentino durante este 2026. La primera cita tendrá lugar este miércoles 27 de mayo a las 21 en el Teatro Municipal 3 de Febrero de la capital entrerriana, mientras que el sábado 30 de mayo a la misma hora el comediante hará lo propio en HUB, el espacio ubicado en calle 25 de Mayo 3428 de la vecina capital santafesina.

Estas presentaciones buscan difundir un material construido tras dos años de rodaje en diversos circuitos de bares y teatros, donde se propone un relato directo y sin filtros sobre las transiciones personales del artista y los aspectos más crudos de la cotidianeidad.

La propuesta de "Purga" se diferencia de sus trabajos anteriores por abordar temáticas que marcan un cambio en la etapa vital del protagonista, tales como la experiencia de la paternidad y los desafíos de la crianza, entrelazados con sus comienzos en el género del stand up y vivencias personales que el propio autor define como oscuras o incómodas.

Con más de una década de trayectoria consolidada, De Tracy logró refinar un estilo ágil que busca que el espectador se retire de la sala habiendo transitado un clima de honestidad brutal. Este espectáculo llega tras el éxito sostenido de sus producciones previas como "Desubicado", "Artesanal" y "Crónico", esta última habiéndolo llevado a realizar giras por ciudades europeas como Madrid, Berlín y París.

Desde el año 2019, el comediante mantiene un vínculo constante con sus seguidores a través de un Vlog semanal en YouTube, donde documenta la vida en gira y las interacciones espontáneas con los espectadores de sus funciones. Además, su participación en proyectos como el podcast Aislados, junto a figuras como Luciano Mellera, Lucas Lauriente y Nanutria, le permitió explorar dinámicas grupales que también se tradujeron en exitosas presentaciones teatrales masivas.

En el ámbito del cine, aportó su faceta actoral en largometrajes como Una noche de amor, bajo la dirección de Hernán Guerschuny, y en la premiada obra de Mariano Cohn y Gastón Duprat, El ciudadano ilustre.

Para cualquiera de las dos funciones, las entradas se encuentran disponibles en Ticketway.