Tini Stoessel le dedicó un romántico mensaje a Rodrigo De Paul por su cumpleaños

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul volvió a convertirse en uno de los temas más comentados en redes sociales luego de un romántico gesto de la cantante por el cumpleaños del futbolista. Mientras tanto, otra historia ligada al universo de la música sumó repercusión: Emilia Mernes habló por primera vez sobre las versiones que circularon en las últimas semanas y respondió a los rumores que la involucraban con Tini.

Este 24 de mayo, Rodrigo De Paul celebró sus 32 años y recibió un mensaje especial de Tini, quien eligió su cuenta de Instagram para compartir una serie de imágenes inéditas de la pareja junto a una declaración de amor que rápidamente se volvió viral.

“Feliz cumpleaños mi amor, sos lo más lindo que tengo en este mundo, me cambiaste la vida. Te amo con todo el corazón”, escribió la artista en la publicación, acompañando las fotos que mostraban distintos momentos compartidos.

La respuesta del mediocampista de la Selección argentina no tardó en llegar. Rodrigo contestó con un mensaje igual de afectuoso: “Te amooooo mi vidaaaaa ”, confirmando públicamente el gran momento que atraviesa la pareja.

Después de una relación marcada por idas y vueltas y una exposición mediática constante, ambos parecen haber encontrado estabilidad y muestran una etapa de mayor cercanía. Según trascendió en las últimas semanas, incluso existirían planes de boda, un dato que alimentó aún más la atención del público y sus seguidores.

La publicación de Tini generó miles de reacciones y volvió a instalar a la cantante entre las principales tendencias de búsqueda, aunque no fue el único motivo que la puso en el centro de la conversación.

Emilia habló sobre Tini: “Duelen las mentiras”

En paralelo, Emilia Mernes reapareció públicamente en Buenos Aires luego de una prolongada estadía en el exterior y decidió responder sobre las especulaciones que surgieron alrededor de su vínculo con Tini Stoessel.

La cantante asistió este viernes a la obra Hairspray en el Teatro Coliseo y fue abordada por las cámaras de LAM, donde primero desmintió rumores sobre una supuesta crisis con Duki. “Seguimos más fuertes que nunca”, aseguró.

Sin embargo, la mayor atención llegó cuando fue consultada sobre las versiones y comentarios que circularon en las últimas semanas sobre conflictos con otras artistas. “Se dijeron muchas mentiras y no puedo salir a desmentir cada vez que inventan. Duelen las mentiras”, expresó con visible malestar.

Además, confirmó que mantuvo contacto con Tini luego de toda la repercusión mediática, aunque prefirió no profundizar sobre el contenido de esa conversación y respondió de manera escueta: “Ya dije todo lo que tenía que decir”.

Más tarde, durante el intervalo de la obra, Emilia dejó de lado la polémica y se mostró emocionada por el espectáculo: “No lo puedo creer. Una locura. Nunca vi algo así en la Argentina, me quiero morir de la emoción. Estoy feliz de estar acá”.

Entre el romántico mensaje a Rodrigo De Paul y las declaraciones de Emilia, Tini volvió a quedar en el centro de la escena y a dominar las tendencias de búsqueda y las redes sociales durante las últimas horas.

Fuente: Ámbito.