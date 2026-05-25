Por sexto mes consecutivo, el gobierno de Milei cayó en el Índice de Confianza de la Universidad Di Tella

El Índice de Confianza en el Gobierno que elabora con frecuencia mensual la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) cayó en mayo por sexto mes consecutivo. El retroceso para la administración del presidente Javier Milei fue de 1,6% con respecto a abril, mes en el que había experimentado el descenso más pronunciado desde diciembre de 2025, con un retroceso que había sido del 12,1%.

La medición de la UTDT (que la realiza a partir de un estudio que confecciona la consultora Poliarquía), se ubicó en mayo en 1,99 puntos. La escala del estudio de la universidad es de 0 a 5 puntos. En abril, el índice había sido 2,02 puntos.

“En términos interanuales, el índice disminuyó 18,7%”, informó la UTDT al difundir el último registro de su índice mensual.

El nivel de confianza que cosecha el gobierno de Milei en este estudio es similar al que obtenían, en el mismo momento de sus mandatos, Néstor Kirchner y Mauricio Macri. Está por encima, se informa en el estudio de la UTDT, de las cosechas de Eduardo Duhalde, Cristina Kirchner y Alberto Fernández.