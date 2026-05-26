Ley de Inocencia Fiscal: prorrogan vencimientos tras reclamos de entidades profesionales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso una prórroga excepcional para distintas obligaciones tributarias correspondientes al período fiscal 2025, luego de los planteos técnicos impulsados por entidades que representan a profesionales en Ciencias Económicas de todo el país.

La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5851/2026 y alcanza a presentaciones y pagos vinculados al Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales e Impuesto Cedular, entre otros regímenes. Desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER) valoraron la decisión y remarcaron la importancia del diálogo institucional con los organismos nacionales de recaudación.

Según se informó, la denominada Ley de Inocencia Fiscal introdujo modificaciones relevantes en materia tributaria y generó “importantes desafíos de implementación” tanto para contribuyentes como para los profesionales encargados de confeccionar y presentar declaraciones juradas.

En ese contexto, los Consejos Profesionales y distintas entidades técnicas advirtieron sobre dificultades operativas y solicitaron una extensión de los plazos originalmente previstos para permitir un adecuado cumplimiento de las nuevas exigencias fiscales.

A partir de esos planteos, ARCA resolvió extender hasta el 27 de julio de 2026 inclusive los vencimientos correspondientes a las declaraciones juradas y pagos del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales de personas humanas y sucesiones indivisas. La prórroga comprende tanto a contribuyentes del régimen general como a quienes se encuentren adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

Asimismo, el organismo nacional dispuso que el Impuesto Cedular también podrá presentarse y abonarse hasta esa misma fecha, mientras que las declaraciones juradas informativas de bienes y rentas tendrán plazo hasta el 31 de julio de 2026.

Desde el CPCEER señalaron que este tipo de decisiones reflejan “la importancia del trabajo conjunto entre organismos públicos e instituciones profesionales” para lograr sistemas tributarios “más ordenados, aplicables y eficientes”.

Además, destacaron que la participación de los Consejos Profesionales permite aportar una mirada técnica sobre el impacto real de las normativas y sobre las condiciones necesarias para que contribuyentes y profesionales puedan cumplir correctamente con sus obligaciones fiscales.