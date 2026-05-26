La Casa de la Cultura inaugura Río Vivo, una propuesta de diseño sostenible

La Casa de la Cultura presentará este jueves 28 de mayo a las 18:30 el Pop Up de diseño denominado Río Vivo. La actividad tendrá lugar en la Sala Expandida del espacio cultural ubicado en la intersección de las calles Carbó y 9 de Julio, en la ciudad de Paraná. Este evento reúne a un colectivo de diseñadoras y emprendedoras locales y apunta a visibilizar y promover el diseño consciente y la producción de autor con identidad regional.

A través de la exhibición de objetos, textiles, indumentaria y accesorios elaborados con materiales nobles, se busca generar un espacio de encuentro entre los creadores y la comunidad, fomentando el consumo responsable y la reflexión sobre la sostenibilidad en los procesos creativos vinculados directamente con el entorno del río Paraná.

La inauguración oficial del jueves dará inicio a una agenda que contempla diversas instancias de interacción con el público. Durante el acto de apertura, el público podrá realizar un primer recorrido por el espacio para conocer las propuestas de las marcas participantes, entre las que se encuentran sellos locales como Clandestina Fugitiva, Idea Madera, Indra Hierros Deco, Ivana Lander Upcycling y Jarupkin, Malaza, Maurina Tejidos, Milu Kids, Niña Brócoli, Sanarte Artecuero y Santa Clorinda. Cada una de estas propuestas se caracteriza por el uso de recursos que minimicen el impacto ambiental y que pongan en valor la mano de obra entrerriana.

Para el viernes 29 de mayo, la programación se extenderá desde las 10 hasta las 22 con una muestra abierta a todo público. En el marco de esta jornada, a las 18, se desarrollará el conversatorio titulado "El proceso creativo", un espacio de diálogo donde las diseñadoras compartirán sus experiencias, desafíos y motivaciones al momento de proyectar sus piezas.

De manera paralela al conversatorio, se llevará a cabo una activación colectiva que consiste en una intervención participativa abierta a todos los presentes. Esta propuesta lúdica utilizará diversos materiales como telas, hilos, cerámica, cuero, metal y madera, permitiendo que el público se involucre de forma directa en una construcción simbólica sobre el río y la conexión con el territorio litoraleño.

La entrada será libre y gratuita.