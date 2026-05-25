Los Premios Gardel 2026 ya tienen conductor oficial y un gran homenaje a la trayectoria

La noche de este martes 26 de mayo, el Teatro Coliseo de Buenos Aires se convertirá en el epicentro de la música nacional con una nueva edición de los Premios Gardel 2026. A partir de las 21, el evento organizado por CAPIF reunirá a las estrellas más influyentes del país en una gala abierta al público general, repleta de shows en vivo, emociones y grandes homenajes. Quienes no asistan al teatro podrán seguir cada detalle en directo gracias a la transmisión exclusiva de TNT y HBO Max.

Para liderar esta velada tan esperada, la organización le confió la conducción a una de las figuras más dinámicas de los medios actuales: Diego Leuco. Él será el encargado de guiar el ritmo de la ceremonia central en una transmisión multiplataforma que también incluirá la imperdible alfombra roja desde las 20.15, a cargo de Eleonora Pérez Caressi.

Uno de los momentos más conmovedores de la gala será el homenaje a Los Nocheros, quienes recibirán el prestigioso Premio Gardel a la Trayectoria. Estos celebran sus cuatro décadas de historia en el folklore y su innegable vigencia en el corazón de la gente.

La grilla de espectáculos en vivo para esta edición refleja el gran momento de la música argentina a través de la variedad de sus protagonistas. El line-up principal del evento estará integrado por Trueno, Milo J, Coti, Angela Leiva, La K’onga, Marilina Bertoldi, Yami Safdie, Agustín Bernasconi, K4OS, Roze, Valen Vargas y Max Carra. Asimismo, los organizadores confirmaron que la recepción de los invitados tendrá su propio atractivo musical con las presentaciones en directo de Joaco Burgos y Cucuza Castiello, configurando una propuesta artística completa desde el primer minuto.

Premios Gardel 2026: entradas a la venta y noche histórica

Estos premios rompen los esquemas tradicionales y permiten el ingreso del público general a su gala anual. Con sectores especialmente asignados por CAPIF dentro del Teatro Coliseo, los amantes de la música local ya pueden asegurar su lugar a través de Ticketek.

De esta forma, la entrega se encamina a ser una cita memorable. Con una de las personalidades más destacadas de la televisión al frente de la gala, la noche logrará el equilibrio perfecto al homenajear las grandes trayectorias, potenciar a las figuras emergentes y, por primera vez, vibrar con la energía del público en vivo.

Fuente: Ámbito.