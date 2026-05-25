Romeo Molina dejó de ser el DT de Belgrano en la Liga Paranaense de Fútbol

Romeo Molina dejó de ser el director técnico de Belgrano en la Primera División masculina de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). La derrota del pasado sábado a manos de Atlético Neuquen por 5 a 1 en el estadio Luis Renaud por la séptima fecha del Torneo Apertura aceleró el final del ciclo.

“El Club Atlético Belgrano informa que, de común acuerdo con la dirigencia, Romeo Molina ha dejado de ser el director técnico de la Primera División Masculina”, anunció este lunes el Mondonguero a través de su cuenta oficial en la red social Instagram.

“Queremos agradecerle profundamente por el compromiso, el trabajo y la dedicación brindada durante su etapa en nuestra institución, acompañando al plantel y representando los colores del club con profesionalismo y respeto”, agregó la cuenta del Albiceleste en el mensaje hacia el DT.

“Desde Belgrano le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos, tanto personales como deportivos”, cerró el comunicado que anunció el fin de ciclo para el exSportivo Urquiza.

El posteo llegó a poco de la dura derrota a manos del Pingüino por 5 a 1 el pasado sábado por la 7ª fecha. Federico Sangoy, en dos ocasiones; Lautaro Reynoso, Arnold García y Sebastián Arbitelli marcaron para el ANC, mientras que Elías Sala descontó para el Mondonguero, que sufrió una tempranera expulsión de Nahuel Martínez, a los cinco minutos de juego.

El resultado dejó a Belgrano con 11 unidades en la mitad de la tabla, a cinco puntos de su rival de turno, Neuquén. En la próxima fecha, su rival será Don Bosco, mientras que el conjunto del sur de la capital provincial se medirá con Los Toritos de Chiclana.