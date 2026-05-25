Cultural de Crespo completó el cuadro de cuartos de final de Paraná de Campaña

Cultu goleó 4 a 0 a Cañadita Central de Seguí en la vuelta de los octavos de final. (Foto: LFPC)

El equipo de la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo se clasificó con una goleada a los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. En el estadio Eduardo Stieben Wirth, el equipo de la Capital Nacional de la Avicultura superó a Cañadita Central por 4 a 0, con tres tantos de Facundo Aguirre y otro de Facundo Waichmeister.

De esta manera, Aguirre alcanzó los 10 goles en el certamen de Primera División masculina y colaboró para que el Celeste se instalara entre los mejores ocho del certamen regional. En la siguiente instancia, el conjunto crespense se medirá con Atlético María Grande, primero en Crespo y luego en el estadio Conrado Schamle.

Cabe destacar que el CAMG viene de quedarse con una dura serie ante Unión de Crespo, luego de ganarle 1 a 0 al Cervecero en condición de local. Así, avanzó de instancia en la lucha por la Copa “Desiderio Godoy y Eduardo Cebolla Seimandi”.

Durante la jornada, también se disputaron otros partidos en Crespo. En sub 20, Cultural también superó a Cañadita Central por 3 a 1, pero quedó afuera de competencia porque había caído 2 a 0 en la ida y terminó 3 a 3 en el global. En sub 17, Cultu perdió 1 a 0 ante Deportivo Tabossi, pero por el resultado de la ida (3 a 0 a favor del equipo crespense) el equipo local jugará cuartos de final.

Así quedaron los cruces de cuartos de final:

Viale FBC-Litoral de María Grande

Atlético María Grande-Cultural

Unión Agrarios Cerrito-Independiente de Hernandarias

Deportivo Tuyango de Piedras Blancas-Juventud Unida de Bovril