Los Leñeros: a 65 años de un debut patrio que marcó la historia del folklore entrerriano

Los Leñeros debutó en 1961 en un acto por el 25 de Mayo en el Colegio Nacional de Paraná. El conjunto estuvo integrado por Carlos Graf, Luis María Serroels, Raúl Wiesner Clariá y Mario Anselmi.

El 25 de Mayo de 1961, en el marco de un acto patrio realizado en el Colegio Nacional “José María Torres” de Paraná, cuatro estudiantes de quinto año subieron al escenario sin imaginar que estaban dando inicio a una de las trayectorias más importantes del folklore entrerriano. Ese día debutó oficialmente Los Leñeros.

A 65 años de aquella presentación vinculada a la conmemoración de la Revolución de Mayo, el conjunto continúa ocupando un lugar central en la memoria cultural de Entre Ríos, aun después de haberse despedido de los escenarios en 2022.

La formación original de 1961 estuvo integrada por Mario José Anselmi, Raúl Wiesner Clariá, Carlos Graf y Luis María Serroels, quienes por entonces cursaban sus estudios secundarios en el histórico establecimiento paranaense. Lo que comenzó como una actuación estudiantil terminó convirtiéndose en un proyecto artístico de enorme permanencia y reconocimiento dentro de la música litoraleña.

Con el paso de las décadas, Los Leñeros desarrolló una identidad propia basada en el trabajo vocal grupal y en un repertorio profundamente ligado a la cultura regional. El conjunto recorrió escenarios de distintos puntos del país y también participó de encuentros internacionales, entre ellos los festejos por los 300 años de Colonia del Sacramento, en Uruguay, representando a la Argentina.

En su despedida pública, anunciada en 2022, los integrantes Mario José Anselmi y Raúl Wiesner Clariá —cofundadores del grupo— junto a Héctor L. Chajud y Guillermo Ayala, señalaron que ponían fin a “61 años de vigencia” artística.

El mensaje incluyó un recuerdo especial para Carlos Graf y Luis María Serroels, además de exintegrantes, músicos invitados, técnicos, locutores y colaboradores que acompañaron distintas etapas del recorrido del conjunto.

A lo largo de su historia, Los Leñeros dejaron grabaciones especialmente vinculadas a la identidad entrerriana y paranaense. Entre ellas se encuentran la “Canción Paranaense”, elegida en un concurso impulsado para que la capital provincial tuviera su propia canción; la marcha “Entre Ríos”, utilizada durante años en actos escolares y oficiales; y obras como “Canción del Túnel Subfluvial” y “Ciudad Jacarandá”.

Seis décadas y media después de aquel debut estudiantil en el Colegio Nacional, Los Leñeros siguen siendo una referencia ineludible del folklore entrerriano y de una manera de cantar profundamente ligada a la historia y a la identidad de la provincia. Su cancionero sigue vigente y puede escucharse en las plataformas.