Memoria y Unidad: un nuevo aniversario del pueblazo entrerriano

Hoy no es un día más.

Hoy es una fecha que arde en nuestra memoria.

Se cumple un nuevo aniversario de aquella gesta en la que el pueblo trabajador de Entre Ríos se plantó frente al frío de la injusticia. Fue el día en que, por decreto y sin pudor, intentaron rematar el futuro de nuestras familias para alimentar la voracidad del ajuste.

Eran tiempos de neoliberalismo explícito. La Ley 8706 no fue un error técnico: fue una decisión política. La herramienta elegida por Moine para alinear nuestra provincia con el mandato de Cavallo y Menem. Tenían sobre el escritorio el Informe Domenicone, ese verdadero manual del despojo, y hablaban de “flexibilización” mientras en los barrios se hablaba de hambre. Pretendieron convertir derechos en mercancía y al Estado en una oficina de remates.

Pero se encontraron con un pueblo que no se entregó.

No fue una discusión técnica: fue una maniobra para disciplinar a la clase trabajadora. Y tuvo responsables. Pero también tuvo resistencia. Salimos a la calle, pusimos el cuerpo y escribimos una página de dignidad que todavía marca el rumbo. No fue solo contra los despidos: fue el grito de una provincia que se negó a ser colonia.

Me tocó estar ahí. Como afiliado a ATE, como militante y como trabajador. No había dudas: o estabas con los que ajustaban o con los que luchaban. Elegimos la vereda del pueblo.

Hoy, con otros nombres, pero el mismo cinismo, vuelven las recetas de siempre. Por eso la respuesta sigue siendo la misma: organización, memoria y lucha.

Los derechos no se agradecen de rodillas, se defienden de pie. El trabajo no es un “gasto” en una planilla de Excel, es la dignidad de la familia argentina. Y la historia no suele ser indulgente con quienes olvidan de qué lado estuvieron cuando la mecha se encendía.

Que esta fecha nos encuentre con la memoria activa y el compromiso intacto.

Por los que estuvieron cuando había que estar, por los que siguen hoy y por los que vendrán...

(*) secretario de Desarrollo Social de Paraná – ex concejal (PJ)