Concordia: un hombre provocó un incendio en un edificio e intentó prender fuego tres vehículos

En la mañana de este lunes, cerca de las 10.30 se registró un incendio en la ciudad de Concordia que afectó la planta baja de un complejo habitacional y varios vehículos.

El jefe de la Departamental de Policía, José María Rosatelli, relató que el hecho se registró en calle San Lorenzo al 700, en el microcentro de la ciudad.

“A las 10.30 se tomó conocimiento junto a bomberos de un incendio en un local comercial en planta baja, que estaba afectando a cuatro departamentos en la planta alta. Cuando el personal se hace presente, logran sacar dos vehículos del garaje, una Partner y una Ford Transit, nuevos, y empiezan a sofocar el incendio que era de gran magnitud”, indicó.

Mientras tanto, otros efectivos, saltando muros de viviendas lindantes lograron llegar al patio del complejo donde hallaron a una persona desvanecida, “que era el dueño de todo el lugar y lo llevaron al hospital”, confirmó Rosatelli a Canal Once.

Dos horas demandó sofocar el incendio, y tras ello se pudo constatar que “la planta baja había sufrido una destrucción total y el fuego afectó parcialmente los departamentos”.

Asimismo, en el lugar se hizo presente el fiscal de Violencia Género, Juan Pablo Gianbattista, quien informó que el propietario del complejo “estaba en un conflicto, separado de su esposa y había algunas medidas de por medio”.

Ante ello, la policía comenzó a revisar cámaras de seguridad de la zona y tomar testimonios. “Se constató que en los tanques de combustible de los vehículos había diferentes piolas que salían desde el interior con restos de hidrocarburo y nos dimos cuenta de la intención del incendio”.

De inmediato el fiscal dispuso la detención del hombre que se encuentra en terapia intensiva con custodia policial. Es de apellido Alzogaray y tiene de 49 años.

Rosatelli destacó el accionar de los efectivos “que arriesgaron su vida para salvarlo” y dio cuenta que “el incendio comenzó en el tanque de combustible de una camioneta Nissan, casi 0km y se propagó en todo el taller que estaba lleno de heladeras y aire acondicionados, había mucho elemento combustible. Por suerte se pudo controlar y sofocar sin afectar a todo el complejo y viviendas vecinas”.