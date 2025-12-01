Denuncian nuevas estafas en Concordia simulando compras con Mercado Pago

Desde un comercio de venta mayorista y minorista de fiambres, quesos y lácteos - que cuenta con sucursales en distintas zonas de Concordia - se dio la advertencia. Buscan prevenir a otros referentes del rubro, dado que ellos mismos fueron víctimas de las estafas.

"Están circulando en la ciudad de Concordia un grupo de personas simulando pagos con aplicación de Mercado Pago FALSA", explicaron desde la firma. Subrayando que fueron "dos personas, las cuales tenemos identificadas".

Bridando sus datos personales, a través de las redes sociales, los responsables del comercio detallaron que usaban nombres y apellidos apócrifos. "Ambas personas ya habían efectuado compras bajo esta modalidad dentro del local comercial y el día de ayer (jueves 27 de noviembre) acudieron nuevamente al comercio pero fueron ambos retenidos/aprehendidos en el momento por las autoridades", publicaron.

Los damnificados puntualizaron que desconocen "si tienen relación entre si, entendemos que sí, ya que ambas personas - según nuestros registros - empezaron a simular estos pagos casi al mismo tiempo".

Las estafas con Mercado Pago más comunes incluyen phishing, donde suplantan la identidad de la empresa por correo o mensaje para robar datos, y el fraude de transferencia falsa, donde envían dinero desde cuentas robadas y luego solicitan una devolución que los perjudica. Otras modalidades son el uso de comprobantes falsos, la manipulación de códigos QR maliciosos en sobres o facturas, y el engaño para que el usuario instale aplicaciones de acceso remoto como TeamViewer.

Por último, desde la firma comercial en cuestión, agradecieron "la difusión de esta modalidad de estafa para prevenir a otros comercios", dado que "este tipo de fraudes pone en riesgo la estabilidad de familias y el esfuerzo de nuestro personal".

Recomendaciones

Ante los casos reiterados, se sugieren las siguientes recomendaciones:

Verifica las credenciales: Si te contactan por WhatsApp, revisa que el contacto tenga la insignia de verificación. Desconfía de comunicaciones que no provienen de canales oficiales.

No creas en "transferencias por error": Si recibes una transferencia que no esperabas, no la devuelvas. Lo más probable es que sea un intento de estafa con dinero de procedencia ilícita.

Confirma el cobro en la aplicación: Si eres vendedor, siempre verifica en tu cuenta de Mercado Pago que el dinero esté acreditado antes de entregar el producto.

No escanees códigos desconocidos: Desconfía de códigos QR de sobres o facturas que no esperas. La mayoría de las estafas se propagan por estos medios.

No instales aplicaciones desconocidas: Jamás instales aplicaciones de acceso remoto como TeamViewer o AnyDesk. Si te piden hacer esto, es una clara señal de estafa.

Usa la Central de Seguridad: Accede a la "Central de Seguridad" en tu cuenta para configurar métodos de verificación y gestionar alertas de seguridad. También puedes denunciar estafas directamente desde allí.

Reporta las estafas: Si sospechas de alguna situación, repórtala inmediatamente en "Ayuda" dentro de la app. Esto ayuda a la plataforma a tomar medidas.

Fuente: Diario Río Uruguay.