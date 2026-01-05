Buscan a una adolescente en Paraná

Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se solicita la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Tiara Gianella Jazmín González, de 14 años; quien este domingo a las 14 se habría retirado de su hogar, sito en calle Urquiza de Paraná, siendo ésta oportunidad la última vez que tuvieron comunicación con ella.

Vestía pantalón de jean ancho, color negro; remera blanca con escudo de River Plate y zapatillas blancas.

Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse al 911 o a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial 0800 444 6372.