Un niño se quemó el cuerpo cuando estaba de vacaciones en Entre Ríos: fue hospitalizado grave

Según su padre, el foco ígneo se originó en el sector del lavadero por razones que aún se investigan.

Un niño de 12 años ingresó al hospital San Benjamín de la ciudad de Colón, con quemaduras graves en su cuerpo, producto de un incendio ocurrido en un complejo ubicado en las cercanías de las calles Saavedra Lamas y Ñandubay.

Según el relato de su padre, el foco ígneo se originó en el sector del lavadero por razones que aún se investigan. Se supo que esta situación le provocó quemaduras en el 40% del cuerpo, por lo que se encuentra grave.

De acuerdo a lo informado a Mercurio Noticias, debido a la gravedad de las lesiones, el menor fue derivado al Hospital Universitario Austral, en Pilar, provincia de Buenos Aires, para recibir atención especializada.

La Fiscalía de turno ordenó las diligencias correspondientes y la intervención de áreas técnicas para esclarecer las circunstancias del incidente.

Tras las primeras pericias realizadas durante la madrugada de este sábado, se determinó preliminarmente que el siniestro habría sido de carácter accidental. Habría manipulado material inflamable, indicó el sitio Ahora.