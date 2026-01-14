Interceptaron un micro en Entre Ríos con $290 millones en mercadería ilegal

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina incautaron un importante cargamento de mercadería ingresada de manera ilegal al país durante un patrullaje terrestre realizado en la altura de Salto Grande, en la zona costera del río Uruguay.

El procedimiento tuvo lugar en las inmediaciones del camping “La Tortuga Alegre” de Concordia, donde se detectó la circulación de un ómnibus que transportaba bultos visibles en su interior. Ante esta situación, se dispuso la detención del rodado y su posterior inspección.

Como resultado del operativo, se secuestraron 257 bultos que contenían una gran variedad de productos, entre ellos más de 8.500 cartones de cigarrillos de origen extranjero, bebidas alcohólicas, artículos de higiene personal, prendas de vestir, accesorios y teléfonos celulares. Además, se procedió al decomiso del vehículo utilizado para el traslado de la mercadería.

Según informaron fuentes oficiales al sitio Ahora.com, el valor total de lo incautado supera los 290 millones de pesos.

La causa quedó a disposición de la magistratura local, que interviene en la investigación.