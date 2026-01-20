Grave tiroteo en Paraná: un joven de 21 años fue herido y detuvieron a un adolescente armado

Un grave hecho de violencia se registró durante la tarde de este martes en la zona de calle Procesión Náutica y Baxada del Paraná, donde un joven de 21 años resultó herido de bala y un adolescente de 17 fue detenido como presunto autor de los disparos.

Según se informó a ANÁLISIS desde la Jefatura Departamental, el episodio ocurrió cuando personal de la Comisaría Undécima finalizaba una comisión en el lugar, donde previamente se había solicitado una ambulancia. Al retirarse, los efectivos escucharon al menos tres detonaciones de arma de fuego a corta distancia y observaron una confrontación entre dos hombres: uno se encontraba tendido en el suelo, mientras el otro estaba de pie portando un arma.

Ante la situación, la policía intervino de inmediato y dio la voz de alto, logrando que el agresor arrojara el arma al suelo y fuera reducido. La víctima fue trasladada en ambulancia al Hospital San Martín, donde se informó que presentaba tres heridas de arma de fuego en la pierna izquierda, con orificios de entrada y salida, aunque se encuentra fuera de peligro.

Por disposición de la fiscal de menores, el adolescente fue detenido y trasladado a la División Minoridad. En el lugar se secuestró una pistola calibre .380, modelo Thunder, con cargador, la cual quedó a disposición de la Justicia.