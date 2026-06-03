Reforma previsional: el Senado inició el debate y convocará a funcionarios, gremios y expertos

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado entrerriano comenzaron este martes el análisis del proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo y acordaron una metodología de trabajo que incluirá la participación de funcionarios, gremios, entidades profesionales, partidos políticos, ex autoridades de la Caja de Jubilaciones y especialistas en la materia.

La reunión conjunta se desarrolló en la Sala de Comisiones de la Cámara de Senadores y fue encabezada por los presidentes de ambas comisiones, el senador oficialista Gustavo Vergara (Diamante) y el senador Juan Pablo Cosso (Villaguay), del bloque Más para Entre Ríos.

Durante el encuentro se resolvió abrir una ronda de consultas para escuchar a los distintos sectores involucrados antes de emitir dictamen sobre una iniciativa que propone declarar la emergencia previsional y modificar aspectos centrales del régimen jubilatorio provincial.

El debate comenzará con Bagnat y Boleas

Según se informó, el cronograma preliminar prevé que el próximo 10 de junio concurran al Senado el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, quienes expondrán los fundamentos técnicos y económicos de la propuesta elaborada por el Ejecutivo.

Posteriormente serán convocados representantes de los gremios docentes, estatales, judiciales, legislativos y municipales, además de organizaciones de jubilados, colegios profesionales, partidos políticos y especialistas en derecho previsional, constitucional y financiero.

Entre las entidades invitadas figuran Agmer, AMET, UDA, Sadop, ATE, UPCN, AJER, APLER, Festram, Suoyem, la Asociación de la Magistratura, el Colegio de la Abogacía, la Federación de Jubilados y Pensionados, la Liga de Intendentes del Vecinalismo, el Partido Justicialista y Juntos por Entre Ríos.

También se prevé la participación de ex presidentes de la Caja de Jubilaciones y de diputados provinciales de distintos bloques para que puedan seguir las exposiciones.

Al abrir el encuentro, Vergara propuso acordar una metodología ordenada para el tratamiento del proyecto, mientras que Cosso coincidió en la necesidad de garantizar un debate amplio.

"La idea es invitar a los actores involucrados y escuchar en un marco ordenado, para que sea un debate sano y prolijo", señaló el legislador villaguayense.

El Gobierno sostiene que el sistema atraviesa una crisis estructural

En los fundamentos del proyecto, el Poder Ejecutivo sostiene que el sistema previsional provincial atraviesa una situación crítica que requiere medidas urgentes y de largo plazo para garantizar su sustentabilidad.

Según los datos oficiales incorporados a la iniciativa, a enero de 2026 la Caja registraba 66.222 beneficiarios, entre jubilados, pensionados y beneficiarios de leyes especiales, frente a 120.592 aportantes activos.

El informe señala además que el haber promedio bruto de jubilados y pensionados asciende a 1.557.070 pesos, mientras que el salario promedio bruto de los trabajadores activos es de 1.387.920 pesos.

Uno de los argumentos centrales del Ejecutivo es el creciente déficit operativo del organismo. Durante el primer trimestre de 2026 las contribuciones personales y patronales sumaron 196.266 millones de pesos, mientras que las erogaciones por jubilaciones y pensiones alcanzaron los 331.867 millones.

La diferencia fue cubierta por el Tesoro provincial, que aportó 135.601 millones de pesos en apenas tres meses, equivalentes a unos 45.200 millones mensuales.

De acuerdo con los números oficiales, cada beneficiario recibió en promedio 681.059 pesos mensuales financiados con recursos generales de la Provincia.

Emergencia previsional hasta 2027

El proyecto propone declarar la emergencia económica y financiera del sistema previsional entrerriano hasta el 31 de diciembre de 2027, con posibilidad de prórroga.

La medida alcanzaría a los tres poderes del Estado, organismos descentralizados, empresas públicas, municipios adheridos al régimen previsional y demás sujetos comprendidos en la Ley 8.732.

Asimismo, habilita al Poder Ejecutivo a adoptar medidas destinadas a garantizar la sustentabilidad financiera de la Caja.

Aportes extraordinarios para salarios altos

Entre los cambios previstos figura la creación de un aporte personal extraordinario para trabajadores activos con remuneraciones superiores a tres millones de pesos.

La escala propuesta establece un incremento progresivo del aporte por cada millón de pesos adicional, hasta llegar a un máximo del 8 por ciento para salarios de 16 millones de pesos o más.

Además, se dispone un incremento excepcional del 3 por ciento en los aportes patronales.

Cambios en la edad jubilatoria y en el cálculo de haberes

La iniciativa también introduce modificaciones estructurales al régimen jubilatorio.

Uno de los puntos más relevantes establece que quienes ingresen al sistema previsional provincial después de la entrada en vigencia de la ley deberán jubilarse a los 68 años.

Para los actuales trabajadores, la edad jubilatoria se incrementaría gradualmente a partir de los cinco años de vigencia de la norma, aumentando seis meses por año calendario hasta alcanzar los 65 años.

También se elevarían progresivamente los requisitos de servicios hasta llegar a 35 años de aportes.

Respecto del haber jubilatorio, el proyecto propone que la prestación ordinaria equivalga al 82 por ciento del promedio actualizado de las últimas 240 remuneraciones mensuales sujetas a aportes.

Un debate que promete alta tensión política

El tratamiento legislativo de la reforma previsional se produce en medio de un fuerte debate político y sindical. Mientras el Gobierno sostiene que las modificaciones son indispensables para evitar el colapso financiero del sistema, distintos gremios, organizaciones de jubilados y sectores de la oposición ya manifestaron reparos sobre el alcance de los cambios propuestos.

Con la apertura formal de las rondas de consulta, el Senado entrerriano iniciará ahora una etapa de discusión que se anticipa extensa y que será clave para definir el futuro del régimen previsional provincial.