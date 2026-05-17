Pellandino terminó segundo en la final del TC Pista Pick Up

Biagi se quedó con la victoria de la segunda categoría de camionetas a nivel nacional.

Este domingo concluyó la actividad del TC Pista Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. La categoría disputó las series clasificatorias y la final correspondientes a la cuarta fecha del campeonato.

En las series no hubo sorpresas. El poleman Santiago Biagi ganó su batería y se aseguró largar en el puesto de vanguardia en la final. En esta batería, Juan Guiffrey, de Villaguay, terminó en el cuarto lugar. La otra batería acabó en manos de Tomás Pellandino: el uruguayense se impuso a Faustino Cifre y el ramirense Manuel Borgert, que terminó tercero.

De esta manera, la final comenzó con Biagi como líder y Pellandino segundo. Así como empezaron, ambos terminaron. Acá los cambios llegaron en el tercer lugar, puesto en el que Borgert llegó a estar en determinado momento de la competencia, pero la pérdidad de rendimiento de su camioneta acabó por retrasarlo.

El ganador fue Biagi, dueño de todos los puntos durante el fin de semana. Pellandino llegó segundo y aunque perdió el liderazgo en el campeonato, continúa siendo uno de sus principales animadores. El tercer lugar fue para Sala, que le arrebató el podio al villaguayense Guiffrey en competencia, aunque luego fue sancionado por la revisión técnica.

Esa revisión hizo subir a Guiffrey, de buena competencia, al podio; mientras que el cuarto lugar fue para Borgert, que no pudo retener ese último escalón del podio en el que llegó a estar.

Con la buena presentación de los entrerrianos pasó la cuarta fecha del torneo, que volverá a tener actividad recién el fin de semana del 27 y 28 de junio, en escenario a confirmar.

Resultados | TC Pista Pick Up | Fecha 4

1°) Santiago Biagi (Toyota). 27’40”916/1000.

2°) Tomás Pellandino (Ford): a 3”852/1000.

3°) Juan Guiffrey (Ford): a 21”453/1000.

4°) Manuel Borgert (Ford): a 22”235/1000.

5°) Luis Catelli (Toyota): a 22”939/1000.