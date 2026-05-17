Formativas: Patronato ganó tres de seis ante Alumni de Villa María

Este sábado se desarrolló la actividad correspondiente a la quinta fecha de la Zona Interior del torneo de formativas de la Primera Nacional. En ese marco, Patronato se enfrentó a Alumni de Villa María con las categorías mayores jugando en Paraná y las menores haciéndolo como locales.

En cuarta división no bastaron los goles de Emiliano Bértoli y Thiago Streck para la victoria: fue empate 2-2, resultado con el que no pudieron recuperarse de la caída 3-0 ante Juventud Unida Universitario de San Luis. Con cinco puntos, el Patrón está en la parte baja de la tabla.

La quinta división del Patrón si festejó. En este caso fue victoria por 2-0 con goles de Lautaro Pressel y Adriano Godoy para superar el traspié sufrido ante Juventud Unida Universitario en la fecha pasada (derrota 3-0) con 12 puntos, el Rojinegro es uno de los animadores de la categoría.

En sexta división llegó la única derrota sufrida en Paraná: fue 1-0. Con ese resultado, el Patrón sigue con seis puntos en la mitad de la tabla de su grupo.

En Villa María la séptima división abrió la jornada con derrota por 2-0. Esta fue la primera derrota para esa divisional, que venía de vencer por 4-0 a Juventud Unida Universitario. Con 12 puntos, el Patrón sigue liderando el torneo.

La octava división del Patrón logró un importante triunfo por 2-1 con goles de Kevin Yancovich y Cristian Queiro para saltar a 13 puntos y mantenerse entre los animadores de la categoría.

El último encuentro, el de novena, terminó con triunfo por 1-0 para Patronato con el gol de Simón Rodríguez. Ese resultado llevó al Rojinegro a seis puntos: es la primera victoria del equipo en el torneo (hasta el momento tenía tres empates y una derrota).

En la fecha entrante Patronato deberá quedar libre y volverá a jugar recién en la séptima fecha. Las categorías mayores serán visitantes y las menroes locales cuando deban enfrentarse a Camioneros de Córdoba.

Resultados | Fecha 5

-En Paraná:

Cuarta División: Patronato 2-2 Alumni. Goles: Emiliano Bértoli y Thiago Streck.

Quinta División: Patronato 2-0 Alumni. Goles: Lautaro Pressel y Adriano Godoy.

Sexta División: Patronato 0-1 Alumni.



-En Villa María:

Séptima División: Patronato 0-2 Alumni.

Octava División: Patronato 2-1 Alumni. Goles: Kevin Yancovich y Cristian Queiro.

Novena División: Patronato 1-0 Alumni. Gol: Simón Rodríguez.