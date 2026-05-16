Enersa informó sobre cortes programados por trabajos en una línea de alta tensión

Enersa informó que este sábado y domingo se realizarán tareas de mantenimiento sobre una línea de alta tensión de 132 kilovoltios, por lo que será necesario efectuar restricciones programadas del servicio eléctrico en distintas localidades de la provincia.

Las interrupciones se desarrollarán en dos franjas horarias. Entre las 8 y las 11, afectarán sectores de Cerrito, Santa Elena, María Grande, Bovril y La Paz. Las restricciones alcanzarán plantas urbanas, el Parque Industrial de Cerrito, zonas vinculadas a la Ruta Provincial Nº 10 en María Grande, barrios de Bovril y el sector de Piloto Ávila, en La Paz.

En tanto, entre las 11 y las 14, las tareas comprenderán sectores de Bovril, María Grande, Sauce de Luna y Hasenkamp. En ese período, se verán involucradas zonas rurales ubicadas sobre la Ruta Nacional Nº 127, el Parque Industrial y barrios del sector sur de María Grande, además de la planta urbana de Sauce de Luna, Achiras, Arroyo del Medio y Hasenkamp.

Desde la empresa aclararon que los trabajos estarán sujetos a las condiciones climáticas y que, de registrarse un escenario favorable, las restricciones podrían extenderse por un tiempo menor al previsto.

Asimismo, Enersa solicita a los usuarios tomar los recaudos necesarios y recuerda que se encuentra disponible, las 24 horas, el Servicio de Atención Telefónica Integral (SATI), a través del 0800-777-0080, además de las redes sociales oficiales @enersaarg.