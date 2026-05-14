Se conocieron los jurados que seleccionarán los proyectos en AURA

La convocatoria de AURA sigue abierta hasta el 21 de mayo y está dirigida a artistas entrerrianos en todas las disciplinas. Integran el jurado Alberto Bonus, Ekaterina Gelrot y Mauge Suarez. Seleccionarán hasta tres proyectos que accederán a un reconocimiento económico y expondrán en el espacio de calle Alameda de la Federación 557, Paraná. Es otra iniciativa federal de la Secretaría de Cultura provincial.

Los proyectos podrán desarrollarse en cualquiera de las prácticas, técnicas o disciplinas de las artes visuales, incluyendo propuestas multidisciplinarias, registros de procesos o laboratorios de experimentación durante el período de exhibición. Las categorías establecidas son Individual y Colectivo de dos o más integrantes.

Además de exponer en AURA, los proyectos seleccionados recibirán un reconocimiento económico mediante una contratación para un taller que deberán brindar sobre su obra, la cual será considerada como activación. Los montos son:

Categoría A (individual): 800.000 pesos

Categoría B (colectivo): 1.300.000 pesos

Podrán postularse artistas visuales entrerrianos y residentes en la provincia con acreditación comprobable, cumpliendo los requisitos establecidos en las bases y condiciones, que se pueden consultar en el siguiente link.

Consultas al mail: ceacaura@gmail.com

Sobre los jurados:

Alberto Bonus

Nació en Villa Libertador San Martín, Entre Ríos en 1960. Es Artista Plástico y su producción de obra se ha desarrollado en pintura, dibujo, escultura y grabado. Trabaja como ilustrador en Agencias de Publicidad y Editoriales de CABA, actualmente vive y trabaja en Gualeguaychú. Ha participado en Salones y Bienales provinciales, nacionales e internacionales, espacios en los que obtuvo distinciones.

Ekaterina Gelroth

Nació en General Ramírez, Entre Ríos, Argentina. Artista visual, docente e investigadora. Se formó como Profesora de Artes Visuales y Técnica en Pintura (Uader) es Magíster en Género Sociedad y Políticas (Flacso) y está diplomada en Políticas Culturales para el Desarrollo Local (UNC). Es Becaria Doctoral de Conicet y Cursa el Doctorado en Teoría e Historia Comparada de las Artes (Untref).

Es profesora en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (Uader). Integra los grupos de investigación Transversal Grama (Centro Materia - Untref) y Gebat (UNER) y ofrece seminarios especializados en performance y prácticas artísticas situadas en Uruguay y Argentina. Exposiciones y selecciones: 111° Salón Nacional de Artes Visuales, Palais de Glace, 2023 / 62° Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos, 2025, entre otros.

Mauge Suarez

Nació en la provincia de Formosa en el año 1979. Es dibujante, docente y tallerista. Cursó sus estudios en la Escuela Provincial Juan Mantovani, obteniendo el título de Técnico Superior en Artes Visuales. Participó en talleres, clínicas de arte y programas de formación e intercambio con artistas, gestores y curadores de diferentes provincias y países. Ha recibido becas de producción y circulación individual del FNA y Plan Fomento del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, entre otros premios y reconocimientos.