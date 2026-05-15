Villaguay: cuestionaron la reforma previsional y defendieron el 82% móvil

En el Centro de Convenciones “Papa Francisco” de Villaguay se desarrolló este jueves una charla debate sobre la reforma previsional en Entre Ríos, organizada junto a sectores de la multisectorial, gremios, sindicatos, federaciones de jubilados y trabajadores provinciales.

Durante el encuentro, se expresó un fuerte rechazo a posibles modificaciones sobre el sistema previsional entrerriano y se advirtió sobre un eventual avance contra derechos adquiridos de jubilados y pensionados.

En ese marco, se cuestionó la posibilidad de “avasallar el derecho constitucional del 82% móvil” para jubilados y pensionados de la provincia. Además, se manifestó preocupación por una eventual eliminación del denominado “desenganche” entre las prestaciones previsionales y los salarios de los trabajadores activos.

Según se indicó, la actividad reunió a representantes sindicales, trabajadores estatales y jubilados, quienes debatieron sobre el impacto que podrían tener las reformas en discusión sobre el sistema previsional provincial.

Asimismo, durante la jornada se presentaron una serie de propuestas orientadas a mejorar el equilibrio fiscal “sin perjudicar los derechos previsionales de los entrerrianos”, señalaron desde la organización.

La charla se realizó en el marco de la discusión abierta en torno al futuro del sistema jubilatorio provincial y las alternativas para afrontar la situación financiera de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos.