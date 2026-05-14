Juan Martín Caraballo inicia en Concordia y Paraná la gira de presentación de su libro

El músico, docente y compositor oriundo de la ciudad de Gualeguay, Juan Martín Caraballo, realizará la presentación formal de su primer libro de composiciones propias titulado Mis primeras piezas litoraleñas, destinado al estudio de la guitarra sola. El evento central en la capital provincial tendrá lugar el próximo viernes 22 de mayo a las 21 en el Auditorio Walter Heinze de la Escuela de Música Constancio Carminio, ubicada en calle Italia 61. Esta actividad se complementará con un taller previo el jueves 21 a las 19 en la misma institución. Previamente, el autor llevará su propuesta a la ciudad de Concordia este sábado 16 de mayo, donde desarrollará una jornada intensiva de formación y música en la sede de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS- Uader), sita en calle Quintana 37.

La agenda en la ciudad de Concordia comenzará este sábado a las 14 con el dictado del taller y la presentación oficial del libro, donde Caraballo abordará las especificaciones técnicas de las dieciocho piezas que integran la obra. Para culminar la jornada en el norte entrerriano, a las 20 se realizará un concierto que contará con la participación de Juan Martín Caraballo junto a la música Nadia Ojeda. Este espectáculo sumará la presencia del Ensamble de Guitarras Uader Concordia y de los alumnos que participen del seminario-taller previo. .

El material editado por Caraballo surge de la necesidad de contar con piezas de estudio que, siendo sencillas y accesibles desde lo técnico para quienes se inician en el instrumento, logren conservar la esencia y el espíritu del género chamamecero.

Juan Martín Caraballo cuenta con una trayectoria de más de dos décadas dedicada al estudio y la divulgación de la música litoraleña, y en esta oportunidad decidió encarar el proyecto como una edición de autor que se destaca por su enfoque multimedial.

La obra incluye códigos Qr que vinculan al lector con audios, videos de las piezas, tutoriales sobre rasguidos y trabajos rítmicos, además de brindar acceso a carpetas digitales para descargar cifrados de acordes y líneas melódicas adaptables a otros instrumentos.

La producción de este libro cuenta con la colaboración de destacados referentes de la cultura y la música regional, con un prólogo realizado por el maestro Ernesto Méndez, el diseño general de la artista Micaela Mallarino y la ilustración de tapa de Vicente Cúneo.

En lo que respecta al contenido técnico, el músico Valentín Cosso colaboró en la maquetación, la digitación de las partituras y la grabación de las piezas. Por su parte, el realizador audiovisual Mariano Bereciartu se encargó de la fotografía y los videos, los cuales fueron filmados en el edificio de la Biblioteca Popular de Gualeguay. Asimismo, el proceso de creación y escucha contó con el asesoramiento y acompañamiento de docentes y músicos de renombre como Daniel Alzúa, Luis Medina y Eduardo Isaac.

En cuanto a las actividades programadas en Paraná, el taller del jueves 21 de mayo está diseñado como una instancia abierta para todo público a partir de los 12 años de edad. En este encuentro, que se desarrollará en el aula teórica del primer piso de la Escuela de Música, el autor explicará las diversas posibilidades de uso del libro, abordando el formato de guitarra solista y la conformación de ensambles instrumentales.

El viernes 22, durante la presentación formal en el marco del ciclo Escuela Abierta, Caraballo compartirá el escenario con músicos invitados, guitarristas y docentes de la casa de estudios como Ernesto Méndez, Luis Medina, Mauricio Laferrara y Valentín Cosso.

El libro Mis primeras piezas litoraleñas podrá ser adquirido tanto durante los talleres como en las noches de la presentación.

Fuera de estas instancias presenciales, el autor dispone de canales de contacto directo para la adquisición del material, ya sea a través de comunicación telefónica al 3444 468891 o mediante su perfil Instagram (@juan_mar_c).