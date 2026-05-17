La Unión tropezó en la primera semifinal ante San Isidro

La Unión no aguantó la ventaja y perdió en el primer partido de las semifinales.

En el marco de la primera semifinal de la Liga Argentina de Básquet, La Unión de Colón visitó este sábado por la noche a San Isidro de San Francisco. El partido se jugó en el estadio Antonio Manno y contó con el arbitraje de Fabricio Vito, Gustavo D’Anna y Ariel Mukdsi.

En el arranque del juego ambos equipos tuvieron fluidez en ataque y se convirtieron constantemente, de manera que el tanteador se movió con velocidad. A lo largo del primer cuarto, ambos elencos consiguieron romper los 25 puntos con un parcial favorable al equipo local por 26-25.

Sin embargo, en el segundo segmento del encuentro, hubo un gran nivel del visitante que cambió las tornas en el juego. La Unión llegó a tomar ocho puntos de distancia gracias a una ráfaga de Salamone y Caire que terminó siendo diferencia de seis al cabo de los diez minutos. El parcial con el que se fueron al descanso fue de 50-44.

Pero así como esos fueron los 10 mejores minutos del elenco visitante, luego llegó un tramo en el que no encontró respuestas. San Isidro fue contundente y en una ráfaga pasó al frente por 51-50. Desde entonces el dominio fue total, con una defensa que fue una aplanadora para las intenciones del equipo entrerriano, que vio escurrirse entre sus dedos la posibilidad de sostener el juego. El lapidario parcial de 25-8 dejó el encuentro favorable al local por 69-58.

En el cuarto final, aunque su desarrollo fue sumamente parejo, La Unión jamás encontró las herramientas para volver a ponerse en partido. El tercer cuarto sentenció el juego y el 19-17 a favor de San Isidro en los últimos 10 minutos dejó un tablero más que elocuente: victoria para los anfitriones por 88-75.

La serie continuará este lunes, nuevamente en el estadio Antonio Manno, a partir de las 21. La Unión sabe que debe al menos ganar un partido como visitante y vencer en los dos que tendrá como local para continuar en la competencia.

-SÍNTESIS-

San Isidro 88-75 La Unión.



Parciales: 26-25 // 44-50 (18-25) // 69-58 (25-8) // 88-75 (19-17).



Formaciones:

SAN ISIDRO (88)

*Jerónimo Suñé: 19pts, 4rbs, 1as, 2per.

*Nahuel Buchaillot: 20pts, 2rbs, 4as, 2per.

*Manuel Lambrisca: 13pts, 11rbs, 3as, 1rec, 2per.

*Luciano Ortiz: 7pts, 5rbs, 3as, 1per, 2ta.

*Christopher Hooper: 16pts, 7rbs, 6as, 2per, 1ta.

Marcos Saglietti: 3pts, 1rb.

Lautaro Mare: 3rbs, 1per.

Jeremías Diotto: 1rb.

Julián Eydallín: 10pts, 4rbs, 1as, 1rec, 3per, 2ta.

DT: Sebastián Porta Bosco.



LA UNIÓN (75)

*Lucio Longoni: 14pts, 5rbs, 2rec, 3per, 4ta.

*Álvaro Merlo: 3as.

*Gonzalo Romero: 11pts, 2rbs, 1as, 1rec, 1per.

*Matías Caire: 12pts, 1rb, 2as, 3rec, 1per.

*Guido Cabrera: 11pts, 4rbs, 1as, 1per.

Nicolás Henriques: 13pts, 7rbs, 4as, 1rec, 1per.

Ignacio Eder: 5rbs, 1per.

Valentino Salamone: 14pts, 3rbs, 1rec.

DT: Martín Guastavino.



*Inicialistas.



Árbitros: Fabricio Vito - Gustavo D’Anna - Ariel Mukdsi.



Estadio: Antonio Manno.